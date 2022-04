Um rapaz que tinha levado a mãe para atendimento médico no Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos em Santa Bárbara d’Oeste foi preso na madrugada desta terça-feira (19) após surtar e causar danos no consultório. Conforme boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, o homem de 22 anos estava agressivo, foi medicado, mas não se conteve. A mãe pediu ao médico que lhe desse um medicamento mais forte já que o administrado não foi suficiente para acalmá-lo.

Uma discussão foi iniciada entre a mãe e o plantonista, e o jovem se revoltou e aderiu, passando a danificar objetos do consultório, como monitor, teclado do computador e uma lixeira. A Guarda Municipal foi acionada e deu voz de prisão ao rapaz, que apresentava ferimentos no braço esquerdo. Os ferimentos, segundo a mãe, foram causados por ele mesmo em sua casa, o que motivou a ida ao pronto socorro.

No Plantão Policial, ao saber que seria preso, o jovem se revoltou, bateu várias vezes com a cabeça na grade de ferro causando ferimentos leves. O fato foi relatado ao delegado de plantão que ratificou a prisão em flagrante e arbitrou fiança de R$ 3 mil, valor que não foi apresentado. Diante disso ele permaneceu preso à disposição da Justiça, devendo responder por dano ao patrimônio público.

A Polícia Científica foi acionada para fazer o levantamento no local dos danos.

Após SBNoticias.com.br