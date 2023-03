Levi vai para o InvestSP

Levi Rossi bem votado pra vereador em 2020

Integrante desde o começo do projeto Tarcísio Governador, o americanense Levi Rossi agora compõe o time do InvestSP. Ele vai ser o coordenador (gerente) das Relações Institucionais da Agência. O INVEST SP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade) do Governo do Estado de SP, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico

Ele está ‘100%’ no projeto Tarcísio mas também não pode deixar de olhar para o projeto 2024. Faltaram apenas 39 votos para se eleger em 2020, quando foi candidato pelo DEM, hoje União Brasil. O novo partido ainda não tem definido quem terá no comando.

PSD NA VEIA– Levi é ligado aos deputados Oséias de Madureira estadual e Cezinha de Madureira federal. Levi deve ir para o PSD, partido que deve ser o destino do prefeito Chico Sardelli (PV). PSD do presidente Gilberto Kassab, que tem hoje grande peso no governo Tarcísio.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento