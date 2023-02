O vereador Levi da Farmácia está cobrando

informações da Prefeitura de Nova Odessa sobre a programação para aplicação de vacinas bivalentes contra a Covid-19 em Nova Odessa.

“O Ministério da Saúde divulgou recentemente o plano de vacinação contra a Covid-19 para 2023. Na primeira etapa, que começará em 27 de fevereiro, as pessoas serão vacinadas com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer. Os grupos mais expostos ao risco da doença foram vacinados com ao menos duas doses da vacina monovalente e receberão a bivalente”, explicou o vereador.

A vacina é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as sub variantes ômicron.

“Em alguns municípios a vacinação avançou bem, em outros não. É de grande importância usar os meios de comunicação para falar da importância dessa vacinação e das doses de reforço, afinal a doença não acabou”, completou o parlamentar.

No requerimento Levi pergunta como a Secretaria de Saúde está se programando para essa campanha de imunização e solicita o cronograma. Pergunta ainda quais os meios de divulgação que devem ser adotados e se existe a possibilidade de incluir a vacinação aos sábados.

O requerimento está na pauta da sessão da próxima segunda-feira (13/06), com início às 14h e transmissão ao vivo pelo site da Câmara, Youtube e Facebook.

Natal comemora carteirinha do autista

NOSSO REQUERIMENTO FOI ATENDIDO

Após trazer para o debate na Câmara Municipal de Nova Odessa e fazer a proposta para a criação da Frente parlamentar dos deficientes físicos e das doenças raras, elaboramos Requerimento cobrando o Prefeito sobre a aplicação dessa importante Lei.

Através de um Decreto o Prefeito faz esse benefício ser realidade em nosso município.