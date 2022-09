do Yahoo.BR- Uma jovem de 21 anos foi assassinada a facadas pelo próprio namorado na madrugada da última quarta-feira (31) em Ferros, Minas Gerais. O crime teria sido motivado por ciúmes. De acordo com informações do jornal O Tempo, o corpo de Maria Clara Oliveira Soares foi localizado pela irmã dela sobre a cama que dividia com o criminoso.

O responsável pelo assassinato foi localizado momentos depois pela Polícia Militar na casa da mãe, com ferimentos de faca no pescoço e arranhões no braço. O rapaz foi preso pelos agentes e levado para o hospital, onde permaneceu sob custódia da Justiça.

Versão do suspeito

Em depoimento aos policiais, o jovem de 21 anos contou que dormia com a namorada quando acordou de madrugada e decidiu checar o celular da vítima, tendo encontrado uma mensagem que, segundo ele, comprovaria uma traição. Ainda segundo a versão do suspeito, ao descobrir a suposta infidelidade, ele teria pegado um canivete e desferido golpes no próprio pescoço. Maria Clara acordou e tentou impedir o rapaz, enquanto negava a traição.

Em meio à luta para desarmar o namorado, a jovem teria, de acordo com o relato dele, puxado o canivete com muita força e feito um grave ferimento em si própria. O namorado relatou que tentou estancar o sangramento, mas, ao notar a gravidade da lesão, desesperou-se e saiu de casa às 4 horas.

O rapaz contou que decidiu jogar-se de uma ponte, mas acabou não se ferindo. Ele ainda teria tentado se afogar, mas, sem sucesso, procurou a casa da mãe. Ao chegar no local, contou para ela que havia tentado se matar e que sua namorada, provavelmente, estava morta. A mulher assustou-se com o relato e acionou a polícia.