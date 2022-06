A vereadora de Americana Leonora do Postinho (PDT) reuniu 150 pessoas no lançamento de sua pré candidatura a deputada estadual. O local escolhido foi o bairro onde ela mora há décadas e contou com a presença de sua ‘dobrada’ do partido o sindicalista Antonio Neto. Ela fez uma carta agradecendo apoiadores presentes e virtuais.

Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que estiveram presentes no lançamento da Pré Candidatura a Deputada Estadual da Leonora. Um lançamento muito abençoado que contou com cerca de 150 pessoas participando. Minha eterna gratidão