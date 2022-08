A vereadora de Americana Leonora do Postinho (PDT) pediu vistas (adiamento por 7 dias) das contas do ex-prefeito Omar Najar (PDT) de 2018 que seriam votadas nesta quinta-feira. As contas do referido ano foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas com pelo menos 8 apontamentos.

Leonora pediu vistas do projeto, mas não justificou sua atitude. Segundo apurou o NM, o projeto seria aprovado com tranquilidade.

Essa é a segunda vez que as contas do ex-prefeito entram na pauta, mas são adiadas. Na primeira vez, o vereador Thiago Brochi (PSDB) pediu adiamento.

CONTAS DE 2020. As contas de 2020 de Omar foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Omar chegou a ser elogiado pela juíza pelo rigor fiscal do governo.