Leonora de olho nas ruas do B Vista e Juliana quer ‘ocupa cultura’

A vereadora Leonora Périco (PDT) protocolou 1

requerimento secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo providências quanto ao trânsito na Rua da Boa Vontade, no bairro Jardim Bela Vista.

No documento, a parlamentar menciona ter sido procurada por moradores da região que solicitam urgência na mudança de rotas e direção de mãos, especialmente na Rua da Boa Vontade. “Estive no local junto ao secretário de trânsito, Pedro Peol, e pude constatar o problema. Só há um semáforo no local e o fluxo aumenta consideravelmente ao longo da via, estamos pedindo essa alteração viária no local para que o fluxo melhore e tenhamos redução acidentes”, explicou Leonora.

A vereadora pede informações sobre as estatísticas relacionadas aos acidentes mencionados, se há projetos em andamento visando solucionar o problema e qual o prazo de execução. Ainda no documento, Leonora questiona quais medidas serão tomadas pelo Poder Executivo.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (7) e será encaminhado à prefeitura para resposta.

Juliana quer ocupações culturais na Câmara

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação sugerindo ao presidente do legislativo, vereador Thiago Brochi (sem partido), a realização de ocupações artísticas e culturais nos espaços da Câmara Municipal de Americana.

No documento, a parlamentar relata ter sido procurada por diversos grupos culturais que solicitaram que os espaços do Paço “15 de Janeiro” recebam ações culturais como forma de valorização dos artistas americanenses. “Disponibilizar os espaços da Câmara Municipal para a realização de ocupações artísticas e culturais, dará destaque aqueles que se dedicaram à concretização de seus projetos, bem como colocá-los em maior visibilidade junto ao público, valorizando os artistas americanenses em sua própria cidade”, comenta.

Juliana explica que a proposta da ocupação cultural é fomentar interlocuções em prédios públicos ou inativos por meio de vários produtores, artistas e coletivos e grupos culturais. “O Poder Legislativo deve valorizar aqueles que fazem a cultura acontecer no município, oferecendo-lhes os instrumentos necessários não só ao exercício de seus trabalhos, mas também ao reconhecimento de suas produções culturais. A convivência com diversas manifestações culturais auxilia no conhecimento e exercício do pensamento para o desenvolvimento de uma sociedade”, comenta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (07) e será encaminhada para análise e atendimento.

