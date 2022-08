Vereadora que deu a volta por cima em 2020, Leonora Périco entrou oficialmente na lista de candidatas a deputado estadual do PDT. No começo do mês, ela ganhou apoio do movimento negro estadual do partido. O PDT ainda terá em Americana as candidaturas a federal da ex-vereadora Giovana Fortunato (federal) e do ex-vereador Marco Kim Jorge (estadual).

COM NETO- Leonora virá candidata em ‘dobrada’ com a liderança estadual Antonio Neto. ‘Link’ de Leonora com o comando nacional do PDT, Neto já esteve até em vídeo da vereadora lançado este ano.