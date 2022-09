Única candidata a deputada estadual de Americana, a vereadora Leonora Périco (PDT) tem apostado no ‘Fusca Rosa’ para alavancar sua campanha. Esta segunda-feira ela fez uma caminhada no calçadão de Americana e no final de semana fez campanha na região de Santa Albertina.

A dobrada principal dela é o candidato sindicalista Antonio Netto e o candidato a governador do PDT Élvis Cezar.