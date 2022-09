Vereadora e candidata a deputada estadual, Leonora Périco (PDT) faz esta semana uma live com sua dobrada oficial do partido, o candidato a deputado federal Antonio Neto (PDT). A live acontece no instagram na próxima quinta-feira pós feriado.

Ela fez o convite na rede e o líder estadual do partido ‘topou’ na hora.

Boa tarde pessoal, como estão?? Por aqui seguimos na nossa caminhada firme e fortes!! Nessa próxima quinta-feira(08/09), farei uma Live com meu amigo, @antonionetopdt, nosso candidato a Deputado Federal, aqui no Instagram ás 19h30. Espero todos vocês!!!!!