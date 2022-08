Candidata a deputada estadual, Leonora do Postinho (PDT) lançou no sábado seu comitê com a presença da dobrada oficial a federal do partido Antonio Netto, o prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) e o sindicalista Aires Ribeiro, da federação dos sindicatos de servidores municipais.

Participaram do evento Gleides Sodré – candidata a vice-Governadora, Elvis Cesar – Governador, Luciana Bernardo – Vereadora pelo PDT de Itatiba, Antonio Neto – Candidato Deputado Federal, Miguelina Vecchio – Vice Presidente PDT Nacional e Presidente da Ação da Mulher Trabalhista (AMT).

Única vereadora do time dos ‘excluídos’ de 2016- foram 15-. Leonora do Postinho/PDT, estava na urna apenas como Leonora volta como nome que virou a fênix da política legislativa americanense.