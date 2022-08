A vereadora de Americana Leonora Périco ganhou este final de semana o apoio do movimento negro do PDT. Leia abaixo

A direção estadual do Movimento Negro do PDT – Vem através dessa carta aberta declarar seu total apoio à Candidatura da Companheira Leonora Périco Para Deputada Estadual pelo PDT/SP nas próximas eleições.

Tendo o PDT histórico de luta de referência nas pautas em prol das mulheres, dos negros e dos direitos humanos em geral, entendemos como extremamente necessária a homologação dessa candidatura compromissada não só com a representatividade de mulheres e negros, mas principalmente com o desenvolvimento socio econômico de pessoas que representam historicamente as pautas supracitadas que acolhem grupos e pessoas em vulnerabilidade social.