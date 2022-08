O vereador Lucas Leoncine (PSDB) visitou nesta segunda-feira (1) a Unidade Básica de Saúde (UBS) “Dr. Carlos Chagas”, no Jardim Ipiranga, com o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), o vice-prefeito, Odir Demarchi (PL), e o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves. O objetivo foi dialogar com os usuários da rede pública de saúde e com as equipes médica e de enfermagem e vistoriar as atuais condições do imóvel, reinaugurado recentemente.

Na visita desta segunda, técnicos da prefeitura verificaram a procedência de informações de que havia rachaduras no prédio, que passou por reforma completa e foi reaberto no final de maio. De acordo com a prefeitura, não existem problemas estruturais na construção e tampouco risco a quem utiliza o local, mas sim uma junta de dilatação próxima à recepção do posto, resultado de uma ampliação feita no passado.

Em outra sala da UBS foram identificadas pequenas fissuras superficiais, tidas como normais em razão da reforma. Segundo o secretário de Obras, alguns ajustes são esperados em obras como a da reforma do posto médico e a empresa responsável já foi acionada para que providencie os reparos. “Estaremos acompanhando e cobrando, de perto, tudo que for necessário para não termos problemas com nossa UBS, que vem cumprindo com seu papel e ajudando a população do bairro desde sua reabertura”, afirmou Leoncine.

Pastor Miguel fiscaliza nova galeria da av. Nina Rodrigues

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) vistoriou na sexta-feira (29) os serviços iniciados pela secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos na Avenida Nina Rodrigues, no bairro Vale das Nogueiras. As obras consistem na implantação de uma galeria, que tem como objetivo acabar com inconvenientes causados em períodos de chuvas e atende a uma indicação (nº 784/2022) protocolada pelo parlamentar na secretaria da Câmara Municipal de Americana.

“As tempestades registradas no início do ano contribuíram com a formação de uma cratera, quebranto até mesmo uma anilha existente, fortalecendo a velocidade com que a água escoava e, consequentemente, expandindo a erosão”, menciona Pastor Miguel. “Protocolamos uma indicação e solicitamos medidas urgentes, principalmente em virtude da proximidade com o asfalto. Na época foi realizada a interdição do local e na semana passada foram iniciadas as obras de recuperação”, destaca.