Leoncine se reúne com secretário de Inovação e Tecnologia de São Paulo

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se na quarta-feira (22) com o secretário municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo, Delegado Bruno Lima. De acordo com o parlamentar, o objetivo da visita foi conhecer o trabalho desenvolvido atualmente na capital paulista e indicar para o Poder Executivo de Americana tecnologias que beneficiem a vida dos americanenses. “A visita me permitirá fazer indicações ao Poder Executivo com o objetivo de ajudar e facilitar o dia a dia dos moradores da nossa cidade”, comentou.

A secretaria municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) tem por finalidade promover a melhoria, inovação e o uso de tecnologia da informação e comunicação na organização e nos serviços prestados pela administração pública. A pasta também atua no fomento à inclusão digital e no acesso à informação e às tecnologias.

“Foi muito produtiva a visita. Considero muito importante a troca de experiências com cidades que também buscam a prestação de serviço público de mais qualidade e agilidade”, concluiu Leoncine.