Leoncine questiona sistema de trânsito na Avenida Gioconda Cibin

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações sobre o sistema de trânsito na região da Avenida Giaconda Cibin, no Jardim Brasília.

O parlamentar relata que foi procurado por moradores e comerciantes dos bairros Jardim Brasília, Jardim Terramérica e Parque Universitário que reivindicaram melhorias devido à grande quantidade de veículos que se utilizam daquela via para acesso aos bairros e por ser ponto de retorno para acesso à Rodovia Luiz de Queiroz.

De acordo com o autor, a população também apontou o risco envolvendo o tráfego de veículos e estudantes na avenida. “O papel do vereador é ouvir a população e, através das ferramentas possíveis, como é o requerimento, fazer a ponte entre a população e o Executivo. Estamos questionando a situação do trânsito da região da Avenida Gioconda Cibin para que a população tenha as informações corretas. Espero que o requerimento possa surtir os efeitos necessários e assim ajudar a vida dos moradores”, aponta o vereador.

No documento, o vereador pergunta à prefeitura se existe projeto para a remodelação do trânsito da região da Avenida Giaconda Cibin; se a rotatória existente na avenida será substituída por conjunto de semáforos; e se há um prazo estipulado para que as alterações aconteçam. Ainda no documento, Leoncine questiona a possibilidade de atendimento à solicitação dos pais de alunos da EMEI CECI quanto à instalação de uma lombofaixa de pedestres na avenida, ao lado da unidade escolar.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (14). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

