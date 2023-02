Leoncine propõe lei que beneficia Centros de Referência com doações privadas

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um projeto de lei que cria o projeto “Empresa Amiga do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)” no município de Americana.

Segundo o parlamentar, o projeto busca auxiliar no fortalecimento desses centros e na melhoria da estrutura física e dos serviços, através de parcerias com entidades e empresas que poderão doar de materiais, obras, reparos, conservação, manutenção e ampliação das unidades.

“Algumas empresas possuem o hábito de realizar ações sociais que beneficiam nossa cidade. Outras empresas possuem certificados de responsabilidades, como a ISO, e para manter essa certificação possuem o compromisso de manter projetos ou serviços sociais no município. Nossa proposta é que os centros de referência “CRAS e CREAS” possam ser beneficiados através de possíveis parcerias com a iniciativa privada”, afirma Leoncine.

O projeto de lei será encaminhado às comissões permanentes para análise. Não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

