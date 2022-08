O vereador Lucas Leoncine (PSDB) visitou nesta terça-feira (23) com o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, diversas ruas dos bairros Vila Omar, Vila Amorim e Chácara Rodrigues. O objetivo da visita foi ouvir as principais necessidades de moradores e comerciantes. O encarregado do setor de asfalto da prefeitura, Walter Rodrigues, acompanhou os trabalhos.

Durante o trajeto foram tratados assuntos como melhorias na iluminação pública, instalação de lombadas para a segurança de pedestres nas travessias e correções no asfalto em razão de problemas de escoamento de água.

Leoncine destacou a importância de o secretário e o encarregado acompanharem a visita aos bairros para que os moradores percebam o comprometimento dos setores com os problemas da cidade.

“Muitas vezes somos procurados por pessoas que acreditam que o vereador tem o poder de resolver. Estar com o Adriano e o Waltinho nos locais solicitados mostra quem realmente faz o serviço, dando o devido crédito”, afirmou.

“Agora vamos aguardar a realização das indicações, pois o secretário foi muito claro que tais serviços serão colocados no cronograma da secretaria de Obras. Muitas vezes, o trabalho não é executado imediatamente devido à quantidade de serviços já agendados, mas sentimos o comprometimento dele com nossos pedidos”, concluiu Leoncine.