O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se nesta sexta-feira (15) com o secretário adjunto da unidade de Trânsito e Sistema Viário, Pedro Peol, e com os responsáveis pela base da Polícia Militar da Avenida Iacanga, policiais militares Sargento Jefferson e Cabo Sério. O objetivo foi tratar de melhorias para o trânsito da região, especialmente nas proximidades da base da PM.

O parlamentar relatou que tem sido procurado por diversos moradores da região que têm se queixado da lentidão do trânsito, principalmente em horários de pico, e solicitado providências para intermediar o diálogo junto ao Poder Executivo.

“A Avenida Iacanga é hoje um grande elo entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Como morador e comerciante do bairro faz mais de 25 anos, não é de hoje que acompanho a situação. Sempre visando melhorias, acompanho a movimentação, uma vez que de tempos em tempos é preciso reavaliar a situação, pois as demandas vão mudando com o passar do tempo”, destaca Leoncine.

O vereador definiu a reunião como produtiva e disse estar motivado com as possibilidades de melhorias para a região. “O secretário Pedro Peol se comprometeu a analisar as propostas que foram apresentadas”, destacou.