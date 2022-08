O vereador Lucas Leoncine (PSDB) visitou nesta sexta-feira (12) a pista de bicicross do bairro Machadinho com o presidente do Americana Bicicross Clube (ABC), Douglas Donizeti de Campos, e representantes do clube, para conhecer o espaço, utilizado para treinos e campeonatos, e ouvir as demandas do local.

Segundo os representantes do ABC, a pista necessita de substituição da iluminação atual por LED e a construção de arquibancada com cobertura para visitantes, participantes e famílias dos atletas.

Atualmente, segundo os integrantes da associação, cerca de duzentos atletas utilizam a pista para aulas e treinamentos mensalmente e, na última edição do campeonato paulista, o espaço recebeu cerca de 450 praticantes da modalidade.

“Fui convidado pelo presidente da associação para conhecer o projeto e a pista. É importante reconhecermos que esses espaços e associações incentivam as crianças e jovens dentro do esporte. Muitos deles seguem profissionalmente com a carreira e prova disso é o último Campeonato Brasileiro realizado em Londrina, no qual o ABC saiu como campeão”, destacou o vereador

“É necessário acompanharmos esses trabalhos e identificar as demandas que eles necessitam no dia-a-dia. Devemos incentivar a prática de esporte e estimular a competição sadia, sempre visando o desenvolvimento de ser humano, seja físico e intelectual”, concluiu Leoncine.