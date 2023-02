Leonardo da cano na festa da neta

Leonardo não falou sobre a nova polêmica em família, mas Poliana Rocha se pronunciou. Confira!

Após Leonardo ser criticado por não aparecer no aniversário de cinco anos da filha de Pedro Leonardo, Poliana Rocha se pronunciou e explicou ausência do cantor na festa da neta no último fim de semana. No mesmo dia, Zé Felipe e a mulher, Virgínia Fonseca, batizaram as filhas o sertanejo acompanhou a celebração.

Poliana usou as redes sociais para postar algumas fotos da festa que fizeram para Maria Vitória, em outra data, na Fazenda Talismã, afirmando na legenda que eles comemoram juntos. “Nós comemoramos com muito amor o niver dela na fazenda!”, esclareceu.

Não é de hoje que os internautas cobram sobre a convivência de Leonardo com os outros filhos. Em novembro do ano passado, o artista abriu o jogo sobre relação com o caçula após divergência política. “Eu acho o João Guilherme muito sincero, eu acho que ele fala o que ele pensa, ele é um baita de um moleque”, elogiou.

João Guilherme nega ser bancado pelo pai, Leonardo

Nas redes sociais, João Guilherme já rebateu internautas que o criticaram por questionar escolhas do pai. “Isso é falta de respeito com a família da minha mãe, que me criou e educou. Nunca dependi dele”, garantiu o ator.

“Pensão é direito da minha mãe. Auxílio para cuidar da criança que veio ao mundo por duas vias. Mãe e pai”, disparou o influenciador. Esta não é a primeira vez que ele fala publicamente sobre o relacionamento com Leonardo e gera polêmica na web.

