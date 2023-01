Leon Bet App Características para Jogadores do Brasil

Características do aplicativo Leon Bet para Jogadores Brasileiros

Este é um dos livreiros que iniciou suas atividades no formato online desde o início. Hoje, a empresa presta seus serviços em muitos países ao redor do mundo. Além do site oficial, existe uma aplicação móvel multifuncional. Você pode baixar o programa da casa de apostas para seu smartphone Android ou tablet. Ainda não existe um aplicativo para iOS, mas ele aparecerá em um futuro próximo. LeonBet vem prestando seus serviços há mais de 15 anos. Esta é uma casa de apostas experiente sobre as características de seu aplicativo móvel que você conhecerá neste artigo.

Leon Bet App Review

A página inicial do aplicativo Leon Bet é intuitiva. Alternar entre os serviços da casa de apostas e o cassino é fácil. As principais configurações do site – idioma, formato das cotações, acesso ao suporte, login e pedidos de registro são fáceis de encontrar. E os principais mercados estão logo abaixo, na próxima barra de menu. O centro da página LeonBet começa com um painel de anúncios de ofertas atuais. Tais como bônus de inscrição, clubes de apostas grátis e similares. Abaixo disso, vemos o aumento das chances do dia e os matchups atuais ao vivo filtrados pelo esporte. A casa de apostas oferece um blog cheio de previsões e ofertas sobre os próximos jogos. Para ter acesso a todos os serviços que você precisa, basta baixar o Leon Bet app.

Download e instalação do aplicativo Leon Bet

Qualquer pessoa pode baixar e instalar o aplicativo móvel LeonBet, mesmo que não esteja registrado na empresa. A maneira mais fácil e conveniente de fazê-lo é através do site oficial do agente de apostas. Você precisará realizar algumas ações simples:

Ir para o site oficial da empresa. Você pode fazer isto através de qualquer navegador que seja conveniente para você; No topo da página, encontre a seção “aplicativo móvel”; Nele, clique no botão download do arquivo apk para andróide;; Depois disso, aguarde a conclusão; Nos ajustes de seu dispositivo, permita a instalação de programas de fontes não-oficiais; Encontre o arquivo em sua pasta de downloads e clique sobre ele; Isto dará início ao processo de instalação. Acontece automaticamente, basta esperar até que seja concluído.

Clique no atalho do aplicativo em sua tela inicial para abri-lo. A seguir, você tem duas opções – registrar ou fazer o login com seu nome de usuário e senha existentes. Mas se você já tiver uma conta, não poderá criá-la novamente. Isto é proibido pelas regras de LeonBet.

Principais características da aplicação Leon Bet

Os requisitos para os dispositivos Android são o mais simples possível e servirão para quase todos. Para uma operação confortável e sem erros do aplicativo que você precisa:

Versão do sistema Android pelo menos 6.0;

Espaço livre de pelo menos 45 MB;

Conexão à Internet.

Se seu dispositivo atende a estes requisitos, você pode baixar com segurança o aplicativo móvel LeonBet.

Criação de uma conta no aplicativo

É impossível fazer apostas sem uma conta na empresa LeonBet bookmaker. Ao entrar no aplicativo sem uma conta de jogo autorizada, o acesso a todas as funções será negado. Ao clicar no botão de registro, você chega a uma página onde é necessário inserir informações pessoais, como por exemplo:

Nome e sobrenome;

Data de nascimento;

Endereço de e-mail;

Forneça uma senha;

Digite seu número de telefone.

Estes dados são necessários para cumprir as duas principais regras de apostas – o usuário deve ter idade legal e não deve haver mais de uma conta. Após inserir todos os dados e confirmar o número de telefone com uma mensagem de texto livre, será necessário concordar com as regras do acordo e clicar em próximo. Para apostar e jogar no cassino LeonBet por dinheiro real, você deve ser verificado.

Depósitos e Saques

Você pode baixar e fazer depósitos no aplicativo LeonBet Brasil usando:

Skrill;

Neteller;

Interativo;

UPI;

Visto;

Mastercard;

Moeda criptográfica;

Google Pay;

Rupeepay.

Cada um desses métodos de pagamento é adequado tanto para retirada de ganhos quanto para depósito. Você pode escolher o que for mais conveniente para você. O valor mínimo para uma transação financeira na LeonBet Brasil BRL 30.

Linha e Vida

A página principal do aplicativo móvel LeonBet exibe os próximos eventos mais importantes do mundo do esporte, bem como recomendações do agente de apostas. Além disso, há um painel para selecionar o tipo de disciplina com a exibição das competições disponíveis nesta categoria, bem como a capacidade de mudar para as partidas atuais ao ativar o botão “Live”. A seção “Esportes” fornecerá uma lista completa das partidas. Com a capacidade de definir filtros na data de início dos eventos (de 1 hora a 2 dias) e por variedades, a casa de apostas oferece campeonatos e sorteios top e populares, e há a oportunidade de vê-los no pré-jogo e no jogo individualmente.

Leon Bet App Odds

Vamos analisar as chances para os principais esportes e, ao mesmo tempo, avaliar a margem do apostador LeonBet:

Futebol – 4-7%;

Hóquei – 5-8%;

Tênis – 5-9%;

Basquetebol – 5-9%.

Em comparação com outras empresas editoras, as chances não são as mais altas, elas são mais ou menos médias. Vale ressaltar que para as pequenas correspondências a margem não muda significativamente e, como regra, aqui ela aumenta adicionalmente em 1-3 pontos. Abaixo estão os resultados por eventos com diferentes ordenações e indicação das probabilidades correspondentes.

Programa Bônus de Aplicativos Leon Bet

LeonBet tem vários bônus diferentes para seus usuários. Eles são projetados para novos e antigos usuários. Eles estão disponíveis apenas para apostadores registrados. Você pode ler sobre os mais interessantes deles:

Bônus de Boas-vindas ao Cassino. É dado somente a novos usuários. O agente de apostas duplicará seu primeiro depósito até R$ 2.500,00. Este dinheiro pode ser gasto em caça-níqueis ou jogos de cassino ao vivo. Depois de apostar, eles podem ser retirados;

Recarga de Esportes. O bônus é dado aos novos jogadores. Você pode receber +50% ao seu primeiro depósito até R$ 3.000,00. Este dinheiro pode ser usado em apostas esportivas. E depois de apostar, você pode sacar;

Programa de Fidelidade. Você receberá pontos para completar tarefas. Eles poderão então ser trocados por prêmios em dinheiro ou para obter uma vantagem em qualquer jogo;

Depósito de fim de semana. Este bônus está disponível para todos. Se você fizer um depósito no sábado ou domingo você receberá +50% até BRL 550. Este bônus é de uso ilimitado;

Oferta esportiva de boas-vindas. Bônus de primeiro depósito. Para obtê-lo você precisa inserir o código promocional “Sports Booster”. Depois disso, você receberá +100% a R$ 6.000.

Estas são as principais promoções da empresa. Sua lista completa pode ser encontrada no site oficial ou na seção de bônus de aplicativos móveis. A LeonBet freqüentemente executa promoções de tempo limitado.

Atendimento ao cliente

Fazer todas as perguntas sobre finanças, jogabilidade e outros aspectos podem ser operadores de suporte técnico por:

Email;

Em bate-papo on-line;

Através do formulário de feedback no site.

O suporte técnico está disponível em vários idiomas e, é claro, em português. Há também uma seção de FAQ bastante detalhada, onde os jogadores podem encontrar respostas a perguntas populares.

