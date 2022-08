O vereador Léo da Padaria (PV), vistoriou no sábado (6) o andamento das obras de ampliação e revitalização do principal acesso ao Jardim Mirandola. O parlamentar esteve no local com o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e com o vice-prefeito Odir Demarchi (PL). A estrada Luiz Renato Nascimento terá a faixa de rodagem alargada para permitir a passagem de dois veículos simultaneamente em toda a sua extensão. A necessidade da obra foi destacada pelo vereador inicialmente por meio do requerimento nº 414/2018 e avançou a partir do segundo semestre de 2020 com parceria da iniciativa privada.

Os serviços incluem a aplicação de mais de nove mil metros quadrados de asfalto; a construção de uma rede de drenagem para escoamento da água das chuvas; a iluminação pública com luminárias de LED e a construção de uma ciclofaixa e calçadas. O local receberá ainda paisagismo completo e nova sinalização de trânsito. “As obras estão entrando em sua fase final e certamente vão beneficiar toda a população do Mirandola e também do Jardim Boer, que utiliza com frequência aquele trecho para acessar a Avenida Nossa Senhora de Fátima e o Distrito Industrial. Sem dúvida, é um grande avanço para todos. Fica nosso agradecimento ao prefeito Chico por entender que a população da região precisava de mais segurança para transitar por ali no seu dia a dia”, afirmou Léo.

Também participaram da visita os secretários municipais de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves; e de Planejamento, Diego de Barros Guidolin, além dos secretários adjuntos da unidade de Trânsito e Sistema Viário, Pedro Peol, e de Meio Ambiente, Neto Franzatto. O empresário Pura, da Pura Construções, empresa responsável pelas obras, acompanhou o grupo.

Marcos Caetano quer câmeras de segurança no cemitério Pq Gramado

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de instalação de câmeras de segurança no cemitério do Parque Gramado.

No documento, o parlamentar relata ter sido procurado por moradores do bairro que solicitaram sua intermediação junto à prefeitura para a disponibilização dos equipamentos de vigilância. Segundo Marcos Caetano, os moradores informam que pessoas se aproveitam da falta de monitoramento para a prática de furtos e roubos no local, o que torna a área perigosa para moradores e pedestres.

“Em visita ao local, constatamos a necessidade da instalação de câmeras de segurança no local. Moradores e funcionários relataram as dificuldades e perigos por falta deste monitoramento, especialmente no período noturno, quando muitas sepulturas são furtadas e depredadas por vândalos que invadem o cemitério”, explica o autor.

No requerimento, Marcos Caetano questiona se há estudos para que seja realizada a instalação de câmeras de segurança e, em caso positivo, se já existe data programada. Em caso negativo, solicita que a prefeitura se justifique e se manifeste sobre as providências que serão tomadas para solução dos problemas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na sessão ordinária de quinta-feira (4).