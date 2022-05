O vereador Léo da Padaria (PV), recebeu semana passada a confirmação da liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 280 mil para a construção de um campo de futebol society para o bairro Jardim Alvorada. Os recursos provenientes do governo do estado foram destinados por ação do deputado estadual Marcos Damasio (PL) a pedido do parlamentar. O processo entrou na fase final e agora aguarda autorização para que a obra seja licitada.

Segundo o vereador, o campo de futebol society com grama sintética e iluminação será construído em área da Praça “Jorge Arbix”, na principal entrada do bairro. Léo destacou ainda um compromisso assumido pelo deputado estadual do envio de recursos para a construção de um segundo campo, previsto para a região da Praia Azul.

“Ficamos felizes pela conquista do campo de futebol society para o Jardim Alvorada. Será uma alternativa importante de lazer para a população. Nunca é demais lembrar que a prática esportiva auxilia a manter as pessoas saudáveis. É uma forma de investir na saúde de forma preventiva e que certamente tem reflexos positivos para o município como um todo”, comentou Léo da Padaria.

“O compromisso do deputado de enviar recursos para a construção de outro espaço esportivo similar para a região da Praia Azul nos deixa ainda mais otimistas quanto à possibilidade de aumentar as alternativas de diversão à população de bairros que tanto necessitam de novos equipamentos como esses”, completou o vereador.