O Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum” de Santa Bárbara d’Oeste receberá nesta quinta-feira (3), às 9h30, o projeto de incentivo à leitura “Bibliotencando”. A iniciativa foi desenvolvida por alunos do 6º e 7º anos da Escola Estadual “Juvelina de Oliveira Rodrigues”. A apresentação do projeto é aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia.

Os estudantes realizaram pesquisas sobre a história da biblioteca, sua construção, suas finalidades e também sua importância como espaço de interação para toda a comunidade.

Durante a visita os educandos conhecerão as formas que os acervos são escolhidos, catalogados e distribuídos nas prateleiras com a orientação da bibliotecária Roseli Tassi; prestigiarão a palestra “Profissão: jornalista” com Anderson Junque e assistirão ao documentário “Santa Bárbara em textos e contextos”, roteirizado e dirigido pelo jornalista. Por fim, haverá um bate-papo com o escritor Amauri de Oliveira sobre o processo de escrita do livro “Contos e Causos de Santa Bárbara”.

O “Léo Sallum” está localizado na Rua do Algodão, 1.450, na Cidade Nova. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3457.4627.