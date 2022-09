O vereador Léo da Padaria (PV) recebeu ofício da prefeitura de Americana em resposta a um requerimento de sua autoria que pediu informações e providências sobre a atual estrutura do setor de cartões localizado no terminal rodoviário “Francisco Luiz Bendilatti”. A prefeitura informa no documento que o local receberá melhorias em meio à reforma da rodoviária.

No requerimento, Léo mencionou que o setor é responsável pelo direcionamento e emissões de cartões como os utilizados por pessoas com deficiência (PCD) para o transporte coletivo e estacionamento. Destacou ainda que usuários reclamaram que o local não oferece o necessário ao atendimento com qualidade e citam falta de computadores e a estrutura necessitando de manutenções. No ofício encaminhado ao vereador, a prefeitura informa por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário que as necessidades do setor de cartões são funcionários, estrutura e computador e que a melhoria da estrutura está prevista na reforma da rodoviária. No documento não consta, contudo, a data prevista para a reforma.

A Unidade de Transportes relata ainda que atualmente o setor conta com um servidor e dois estagiários do SOMA, possui um computador e que os materiais de rotinas administrativas são repostos sempre que necessários.

“O setor de cartões recebe diariamente pessoas que, de fato, necessitam deste serviço. Por isso, é necessário que haja uma estrutura adequada para atender essas pessoas. Importante saber que há disposição e planejamento para as melhorias. Vamos acompanhar esse processo para que no menor tempo possível a estrutura esteja de acordo com o que realmente precisa ser”, destacou o vereador.

Dr. Daniel questiona pagamentos do DAE a empresa de engenharia



O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações da prefeitura sobre os serviços prestados pela empresa SMR Engenharia de Fundações. As questões estão relacionadas ao contrato DAE 2021/000060. De acordo com Dr. Daniel, o Portal da Transparência do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana traz informações sobre pagamentos à empresa no total de R$ 27.200,00, mas não especifica os serviços prestados. “Com base nos pagamentos, extraídos do Portal da Transparência estamos solicitando informações sobreos serviços contratados”, destaca o vereador.

No requerimento, Dr. Daniel questiona para quais serviços e finalidade a empresa foi contratada. Pede ainda as justificativas para as adições feitas ao contrato inicial. O autor pergunta também como são realizadas as medições e a conferência do trabalho.

Por fim, questiona a quais serviços se referem os pagamentos que já foram realizados, se há outros pagamentos programados para este ano e se existe previsão para a conclusão do objetivo previsto no contrato inicial.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária desta quinta-feira (1).