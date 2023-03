Lentes de contato dentais: heroínas ou vilãs?

Especialista em odontologia estética revela se as facetas (lentes) estragam os dentes

As lentes de contato dentais tornaram-se tendência principalmente entre famosos, mas alguns casos acabam chamando bastante atenção, como os dos participantes do BBB 23, Key Alves e Gustavo, por apresentarem um aspecto muito branco e pouco natural. Como qualquer procedimento estético em alta, há pessoas que criticam, outras encontram nelas uma forma de aumentar a autoestima. Mas, afinal, as facetas fazem mal aos dentes?

De acordo com a Dra. Katia Blume, cirurgiã dentista especialista em odontologia estética, todos os procedimentos estéticos precisam estar alinhados com a saúde e na boca não seria diferente. “É sempre essencial procurar um profissional capacitado, especializado, que realize o procedimento alinhado com a saúde, porque as lentes de resina ou porcelana, proporcionam mudanças muito grande no sorriso e rosto”, explica ela.

“Com as lentes podemos aumentar o tamanho do dente, deixá-los alinhados, em pacientes com mordida aberta ou cruzada podemos ajustar com as lentes, no caso de bruxismo, a gente pode melhorar a questão da mordida, então vai além da estética!”, afirma Blume.

Para a realização do procedimento a cirurgiã dentista frisa que é importante o planejamento do profissional antes. “Hoje no mercado existem muitos profissionais realizando esse tipo de trabalho e com isso é comum que nem todos tenham o mesmo cuidado com toda essa parte de saúde, e infelizmente podem acontecer desgastes do dente.”

“Mas as lentes, principalmente as de resina, podem ser feitas sem nenhum desgaste, é um procedimento totalmente reversível, podemos remover tudo, e quando há um desgaste, acaba sendo muito pequeno, o que não vai ser prejudicial para a saúde bucal”, adiciona Dra. Katia.

A especialista alerta que o paciente precisa observar qualquer alteração como mau hálito, sangramento na gengiva, mau cheiro ou algum indício de que algo está errado e procurar um profissional para checar se está tudo bem. “As vezes o paciente sente que o fio dental está desfiando, entra muito alimento nos dentes, qualquer alteração desse tipo é muito importante procurar um profissional para ver se está tudo bem com o procedimento e, em alguns casos, procurar uma segunda opinião também!”, finalizou ela.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento