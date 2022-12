A data 13 de dezembro foi estabelecida como Dia do Óptico e nada mais pertinente do que falar sobre aspectos tratados por este profissional que englobam a saúde da visão. O técnico em Óptica trabalha para garantir qualidade, segurança e conforto, além de olhar para as necessidades estéticas, contribuindo com a autoestima dos clientes.

Dentro deste cenário, estão as lentes de contato que, com a vida voltando ao normal e a espera pelo verão, festas e viagens de final de ano, tiveram um aumento considerável em vendas, mostrando que são preferência dos consumidores.

No começo da pandemia, com as adaptações ao formato home-office e permanência em casa, os consumidores investiram no uso de óculos. Mas com a volta para as ruas, durante o uso obrigatório da máscara, as lentes de contato começaram a ganhar espaço e preferência, por serem mais confortáveis combinadas com o item de proteção.

Os benefícios das lentes de contato são evidentes, conta Daniela Iamamoto, presidente do Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo (CROOSP). “Elas favorecem a estética, dão mais qualidade e quantidade de visão, por aumentar o campo visual, proporcionam mais liberdade e conforto, principalmente, na prática de esportes e em eventos sociais”, destaca.

A tendência é que a procura aumente ainda mais com a chegada do verão, férias, viagens, formaturas e festas de final de ano. “Hoje em dia, com a variedade de lentes de contato, as pessoas podem curtir o verão nas praias e piscinas com segurança, como por exemplo, usando as lentes diárias, que são descartadas logo após o uso”, comenta.

Segurança, conforto e praticidade

Diante de tantos benefícios, as lentes de contato precisam ser usadas de forma correta, para que a saúde da visão seja preservada. A presidente do CROOSP dá dicas de como manter a segurança. “Higiene é fundamental, sempre manusear com as mãos limpas, usar um produto apropriado para a assepsia no armazenamento e fazer o uso e descarte no período correto. Por mais que hoje dia as lentes possuam uma qualidade alta de oxigenação e lubrificação, cada olho é distinto, então, é preciso uma análise para saber se o olho suporta usá-las no tempo indicado. O uso de lentes não descarta os óculos, que sempre será um item importante e necessário”.

Óptico pelo bem-estar da saúde visual

O professor Alex Dias, parceiro do CROOSP, conta sobre a importância e necessidade do profissional nas óticas. “Ter um óptico como responsável é a certeza de que os clientes serão atendidos com toda a segurança que um produto para saúde deve ter, dada a complexidade do aviamento de prescrições ópticas, que exige conhecimento e habilidades específicas. Ele garante uma perfeita e segura adaptação dos óculos ou das lentes de contato”, afirma.

Sobre o CROOSP – O Conselho Regional de Óptica e Optometria do estado de São Paulo é uma entidade que representa a categoria em todos os âmbitos do poder público e sociedade civil. Sua missão é promover a excelência em óptica e optometria, elevando a qualidade dos profissionais por meio de pesquisas e estudos técnicos das atividades de seus associados e, consequentemente, contribuindo para a melhoria da saúde visual da população. Entre suas principais iniciativas estão discutir e divulgar, sempre que necessário, as problemáticas socioculturais e financeiras da categoria representada, buscando as satisfações das aspirações daqueles que a integram.