A Secretaria de Educação e Comunidade Educativa CEDAC promovem neste mês diversos encontros de Rodas de Leitura “Literaturas Negras”. O primeiro encontro será no CEU de Santa Bárbara, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, e os próximos serão nas escolas municipais.

Aberta ao público e gratuita, a ação no CEU das Artes será nesta sexta-feira (8) e trará o livro de abertura “Quando me descobri negra”, de Bianca Santana. Os participantes poderão emprestar seus livros nas escolas municipais e nas bibliotecas públicas. As inscrições seguem abertas pelo +55 19 34638534 (WhatsApp). O CEU das Artes está localizado na Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II.

Confira a programação nas escolas:

13 de abril, às 19 horas

Emei “Zinho Saes”

Encontro virtual

– Apresentação dos livros e autores que integram a Roda de Leitura

Inscrições: (19) 3455.1525, com Rosana

14 de abril, às 14 horas

Emefei “Iraídes Ferreira Lourenço”

Rua do Vidro, 555, Jardim Pérola

Encontro presencial

– Livro “Becos da Memória”, de Conceição Evaristo

29 de abril, às 14 horas

CIEP “Charles Keese Dodson”

Avenida Ruth Garrido Roque, 111, Bosque das Árvores

Encontro presencial

– Livro: Quando me descobri negra”, de Bianca Santana

29 de abril, às 14 horas

Emefei “Anália de Lucca Furlan”

Rua Coronel Hélio Caldas, 101, Cruzeiro do Sul

Encontro presencial

– Livro: “O quarto de despejo – Diário de uma favelada”, de Carolina Maria de Jesus.