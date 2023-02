Leitinho anuncia videomonitoramento de 100% das escolas

O prefeito Leitinho Schooder anunciou

mais uma grande novidade nesta segunda-feira (06/02): a adoção de um novo e moderno sistema de videomonitoramento com 164 câmeras, distribuídas em 35 prédios públicos municipais, incluindo as 26 unidades da Rede Municipal de Ensino mantida pela Prefeitura de Nova Odessa.

O novo sistema já está em fase de instalação e inclui ainda sensores e alarmes sonoros de abertura de portões, portas e janelas e sensores de movimento infravermelhos. O monitoramento vai acontecer 24h por dia, a partir da Central de Controle da sede da GCM (Guarda Civil Municipal). Todos os equipamentos devem ser instalados e conectados até o final de março.

“Foi tudo pensado para garantir a máxima segurança de alunos, do nosso corpo docente e do pessoal de apoio, bem como a integridade do próprio patrimônio público quando estes prédios estão fechados, como à noite e aos finais de semana”, justificou o prefeito Leitinho.

Além das 25 creches, pré-escolas e escolas e da sede da Secretaria Municipal de Saúde, o contrato inclui o videomonitoramento da sede da Merenda Escolar – além de locais como a Paço Municipal da Avenida João Pessoa, a Garagem Municipal e o Setor de Transportes, entre outros. E pode ser expandido no futuro para a Rede Municipal de Saúde e outros pontos considerados sensíveis. Em breve, cada diretor de escola também terá acesso às imagens da própria unidade que administra.

“É um sistema repaginado e melhorado com relação ao que existia até então, devido às reais necessidades da Secretaria de Educação, e que ainda poderá ser ampliado para a área da Saúde, por exemplo. Teremos, de início, toda a área de Educação Municipal monitorada em tempo real pela nossa Guarda”, explicou o secretário municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti.

“Trata-se da modernização do sistema que havia até então, porque vamos passar a ver também as áreas externas das creches e escolas, e não apenas seu interior – além da integração direta com a equipe da GCM. É um serviço que a gestão municipal está trazendo para a maior segurança das nossas crianças e que traz também uma maior proteção ao patrimônio municipal, que já foi alvo de furtos e atos de vandalismo”, acrescentou o secretário-adjunto de Educação do Município, professor Assis das Neves Grillo.

“Representa uma grande proteção ao patrimônio público, que cabe aos gestores municipais cuidarem, e que traz também mais modernidade, além de mais segurança e qualidade ao próprio serviço prestado pela Prefeitura aos alunos e às equipes das unidades da Rede Municipal. Agora vamos saber em tempo real quem entra, quem sai e quem anda nas proximidades das nossas escolas, com um sistema que vai abranger realmente 100% da Rede”, completou o secretário municipal de Administração, Vilson Amaral.

Nova Represa Recanto 4, a 1ª em 30 anos em Nova Odessa

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, anunciou na segunda-feira (06/02/2023) a construção da nova Represa Recanto 4, o primeiro reservatório para abastecimento de água de Nova Odessa em 30 anos. A confirmação veio junto à assinatura autorizando o depósito do pagamento pela desapropriação da área rural de 51 mil metros quadrados em que a represa será feita, no valor de R$ 1.169.748,00.

O anúncio foi feito ao lado do presidente e do diretor Financeiro da Coden Ambiental (empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico), Elsio Bocaletto e Hamilton Lorençatto, e da secretária de Assuntos Jurídicos, Vania Cezaretto. O assunto é acompanhado desde o início pelo vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho.

A área desapropriada pela Municipalidade através de uma ação judicial já havia sido decretada como de utilidade pública por Leitinho em 30 de novembro de 2022, através do Decreto Municipal nº 4.644. Tão logo o Judiciário emita a posse oficial da área pela Prefeitura, a gestão passa a buscar recursos para a construção da barragem e demais obras.

“Para mim, é um orgulho fazer parte desse momento histórico para Nova Odessa. Estamos trabalhando muito desde o começo de 2021 pela segurança hídrica do nosso município. Entrei na Justiça para assegurarmos a desapropriação dessa área para construirmos a Recanto 4, que estamos pagando agora”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Vínhamos dizendo desde 2020 que precisamos construir duas coisas em Nova Odessa: a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Municipal e também uma nova represa – que estamos dando agora o ponta pé inicial e que vai dar segurança hídrica e garantir água na torneira por muitos anos”, acrescentou o chefe do Executivo, parabenizando a atual diretoria da Coden pelo trabalho executado nestes 25 meses de governo.

