O prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho) entregou pessoalmente nesta quarta-feira (1º/03) as doações arrecadadas em Nova Odessa e voltadas para as famílias afetadas pelas chuvas e deslizamentos em São Sebastião. O prefeito viajou nesta madrugada com as equipes da Defesa Civil Municipal, GCM (Guarda Civil Municipal), Associação dos Bombeiros Voluntários e da empresa Barbarex, que levaram as quase 7 toneladas de doações ao litoral norte paulista.

Leitinho, o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) e a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, Rose Miranda, haviam mediado na noite de terça-feira (28/02) a doação de 6 toneladas em produtos de limpeza pelo empresário Edson Berggren, da empresa Barbarex.

LEIA TAMBÉM: Leitinho quer síndico ajudando no Censo 22

O restante das doações (incluindo principalmente alimentos e água, agasalhos e ração animal) foi arrecadado pelo Fundo Social junto à comunidade novaodessense. Os itens foram levados na picape da Defesa Civil e em um caminhão da empresa. Leitinho e a comitiva de Nova Odessa foram recebidos pelo presidente da Câmara de Vereadores de São Sebastião, Marcos Antonio do Carmo Fuly, que trabalhava no posto de triagem da Defesa Civil da cidade litorânea.

“Quero fazer um agradecimento ao prefeito Leitinho e a toda a população de Nova Odessa pela colaboração, que hoje nos pegou até de surpresa. Obrigado pela ajuda, pela solidariedade, ficamos muito agradecidos em nome de toda a comunidade de São Sebastião e do prefeito Felipe Augusto. Esse é um momento de união realmente, e ficamos felizes em receber aqui pessoas como o senhor, prefeito. São Sebastião agradece de coração”, afirmou Marcos Fuly.

Falando em nome do povo de Nova Odessa, o prefeito Leitinho destacou ainda o grande apoio da Barbarex. “A empresa faz um trabalho social e voluntário quando pedimos, e está ajudando com seis toneladas de produtos de limpeza para ajudar na limpeza das casas. Foi uma tragédia muito triste, então viemos aqui ser solidários com São Sebastião. Viemos fazer o bem”, afirmou Leitinho – que seria recebido ainda hoje pelo colega Felipe Augusto.

“São Sebastião neste momento precisa do apoio de todos, e agradecemos o prefeito de Nova Odessa por lembrar da gente. A cidade toda agradece”, acrescentou dona Cida, do Fundo Social de São Sebastião.

Fizeram parte da comitiva novaodessense, além do prefeito, o coordenador da Defesa Civil, Vanderlei Wilians Vanag, o agente Ailson Rosa de Oliveira, o GCM Benvindo Osmar e o bombeiro civil voluntário Douglas Aparecido de Lima Vilella, o cinegrafista Jeferson de Oliveira e os colaboradores da Barbarex.

As doações de Nova Odessa devem ser distribuídas agora às mais de 2,2 mil famílias desalojadas ou desabrigadas pelas chuvas no litoral norte do Estado de São Paulo, bem como ajudar na limpeza e recuperação das localidades afetadas.

Em Nova Odessa, o recebimento das doações para São Sebastião continua. Os itens podem ser entregues pela população em geral, grupos de pessoas e empresas da cidade e da região diretamente na sede do Fundo, na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro (junto ao Espaço Melhor Idade), nos dias úteis, das 8h às 16h. a prioridade no momento é por água e itens de higiene.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento