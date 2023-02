Leitinho vai a Kassab apresentar demandas

O prefeito Leitinho Schooder e o vice-prefeito

Alessandro Mineirinho mantiveram uma série de reuniões em São Paulo na última terça-feira (14/02), em busca de recursos para investimentos em obras consideradas prioritárias para Nova Odessa. Uma das reuniões, mediada pelo deputado estadual Rafa Zimbaldi, foi com o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab.

Entre os assuntos levados pelo prefeito e vice, constavam pedidos de recursos para a construção da sede definitiva do Corpo de Bombeiros, da nova Represa Recanto 4 e de uma nova passagem (ou “ponte”) baseada em aduelas no cruzamento do Córrego Capuava com a Avenida Ampelio Gazzetta, um ponto de alagamento que afeta há décadas a cidade.

“Quero, antes de mais nada, agradecer esta parceria com o Rafa Zimbaldi, que tem ajudado muito Nova Odessa. Eu e o Mineirinho tratamos dos projetos que já estão em andamento, como a instalação do Corpo de Bombeiros, a infraestrutura da cidade em geral e a pavimentação de ruas, além da necessidade da desassorear o Ribeirão Quilombo”, contou o prefeito Leitinho e suas redes sociais logo após o encontro com Kassab.

“Um outro assunto importante sobre a segurança hídrica é o pedido formal para a Cetesb para começarmos a construção da nossa nova represa, que na semana passada dei o primeiro passo, assinando a Guia de Depósito Judicial para a desapropriação da área onde será instalada a Recanto 4”, acrescentou Leitinho.

Ainda com Gilberto Kassab, o prefeito de Nova Odessa pediu novamente a liberação de uma verba intermediada por Zimbaldi, de R$ 1,6 milhão, para a construção da base definitiva para o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar em Nova Odessa em uma área retomada pela Prefeitura de um particular e situada na Avenida João Pessoa, próxima ao Fórum. Trata-se de um pedido de verbas do final de 2021 que ainda não foi liberado pelo Governo do Estado. Por enquanto, os Bombeiros serão instaladas em um prédio locado pelo Município.

“A construção dessa que será a primeira base do Corpo de Bombeiros de Nova Odessa, é fruto da nossa conquista de R$ 1,6 milhão junto ao Governo do Estado para trazer mais segurança e tranquilidade para a população. Isso é mais desenvolvimento para a cidade, que passa inclusive a ser mais atrativa para empresas que querem se instalar em municípios com melhor infraestrutura para os seus negócios”, declarou o deputado estadual Rafa Zimbaldi.

DEFESA CIVIL

Após a reunião com Kassab e Zimbaldi, Leitinho e Mineirinho reuniram-se, também no Palácio dos Bandeirantes (sede do Governo do Estado), com a diretora da Divisão de Recuperação da Defesa Civil do Estado, a major PM Cláudia Bemi. O assunto foi novamente a busca por recursos para a construção da nova passagem do Córrego Capuava sob a Ampelio Gazzetta. A reunião também foi agendada por Rafa Zimbaldi.

