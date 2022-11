O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o vereador Sebastião Gomes dos Santos (o Tiãozinho) acompanharam na terça-feira (1º/11) a primeira ação do Programa Medicamento em Casa da Rede Municipal de Saúde de Nova Odessa, criado por uma lei municipal de 2014 de autoria do parlamentar, mas nunca colocado em prática até agora. Neste primeiro dia, cinco pacientes foram visitados pela equipe.

O programa de entrega domiciliar mensal já conta inclusive com um veículo dedicado às suas atividades. Também estavam presentes às primeiras entregas de remédios o vereador Professor Antonio e o secretário municipal de Saúde, Silvio Corsini, além da equipe técnica da Farmácia Municipal.

Serão atendidos, inicialmente, pacientes que fazem uso de oxigênio em casa (outro programa municipal), que estão acamados ou fazendo hemodiálise ou fisioterapia motora ou respiratória. São cerca de 100 pacientes oncológicos, respiratórios (asmáticos), diabéticos ou hipertensos que não podem se locomover, que passam a receber em casa seus remédios de uso constante.

“Isso é muito importante, ajuda muito, porque a falta de mobilidade atrapalha, às vezes a gente não consegue ir até a farmácia central buscar, então receber o medicamento em casa realmente é um projeto que vai beneficiar muita gente. Essa medicação é vital para nos manter bem, estáveis. A Prefeitura e os vereadores estão de parabéns, é uma iniciativa muito importante”, afirmou dona Alcione Marques, moradora do Centro, ao receber seus remédios pela primeira vez na porta de casa.

“Agradeço à Prefeitura de Nova Odessa, ao nosso prefeito e ao vereador Tiãozinho. A importância é evitar o deslocamento, porque muitas vezes a gente não tem como ficar indo e voltando até a Farmácia Central. Então para mim é muito importante receber o remédio na minha própria residência”, acrescentou dona Gislaine Borges, que ficou surpresa com a presença das autoridades acompanhamento o lançamento do novo programa municipal.

“A gente tem esse projeto já aprovado desde 2014, e agora graças a Deus a gente conseguiu tirar do papel e fazer acontecer. Quero agradecer o prefeito Cláudio, o secretário Silvio e toda a equipe da Saúde, que vai entregar os remédios na casa dos pacientes acamados. Quem ganha é a população, aquela família que muitas vezes não tinha como vir retirar o remédio. Para mim, é um dia muito importante”, agradeceu o vereador Tiãozinho.

“É o que eu sempre falo: precisamos humanizar cada vez mais o atendimento da Prefeitura, principalmente na Saúde. Porque quem precisa da Saúde Pública não tem outra opção e conta com a gente para ser atendido e pode fazer o seu tratamento. Para mim, é uma satisfação poder colocar em prática essa proposta tão positiva do vereador Tiãozinho lá de 2014. Quem ganha com essa parceria é nossa população”, disse o prefeito Leitinho.

“É um paço muito importante da gestão Leitinho na Saúde Pública, a entrega da população em casa para as pessoas acamadas. Todos os meses a partir de agora essas pessoas terão a entrega da dose correta do seu medicamento em casa, com todo o conforto, sem a necessidade de deslocamento. É mais um passo na melhoria da Saúde de Nova Odessa”, acrescentou o secretário Silvio Corsini.

“Além de levar o medicamento até a casa do paciente, nossa equipe também pode acompanhar seu tratamento e verificar a evolução do paciente, se ele está melhorando ou se precisa de alguma intervenção, e ai a gente vai fazer a comunicação para Unidade de Saúde responsável por ele”, explicou George Lopes do Nascimento, farmacêutico responsável pela Farmácia Central.