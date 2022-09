Nova Odessa sediou, na última quarta-feira (31/08), o lançamento da Campanha “Setembro Verde” no Estado de São Paulo, um evento da FEAPAES/SP (Federação das APAES do Estado de São Paulo). E o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, aproveitou a presença de dirigentes de entidades de mais de 80 cidades paulistas para reforçar o compromisso de sua gestão com a causa da inclusão de deficientes em todas as áreas de atuação humana, bem como seu apoio incondicional ao trabalho prestado à comunidade pela APAE de Nova Odessa.

Estavam presentes ao evento, no Le Velmont Espaço & Gastronomia, Vera Lúcia Ferreira, presidente da Federação; o deputado federal Márcio Alvino; o presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo, o Pelé; Nilson Ferreira, vice-presidente da Federação Nacional das APAEs; Luís Roberto Roson, presidente da APAE Valinhos e criador da campanha; João Belini, Maria Tereza Casazza, a Tereca, e Maria de Fátima Dalmédico de Godoy, a Chiquita – respectivamente, presidente, diretor e dirigente da APAE de Nova Odessa –; entre outras autoridades.

A Campanha “Setembro Verde” nasceu em 2015 por iniciativa da APAE de Valinhos com o objetivo de tornar o mês de setembro referência na luta pelos direitos e inclusão social da pessoa com deficiência. Neste ano, o objetivo da Campanha é “envolver novamente a população em atividades voltadas à inclusão social e dar maior visibilidade à causa da pessoa com deficiência”.

“Para mim, como prefeito, é uma satisfação sediar um evento tão especial em nossa cidade. Começamos o Setembro Verde, um mês de conscientização sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Sabemos que as APAEs fazem um belíssimo trabalho. Ajudar as APAEs é muito importante, porque sabemos que as entidades passam muitas dificuldades em manter suas atividades em todo o Brasil. Mas aqui, a Prefeitura de Nova Odessa está sempre disposta a ajudar”, destacou o prefeito Leitinho.

Como exemplos, o prefeito novaodessense citou o repasse de R$ 1,16 milhão à APAE ao longo de 2022 a título de subsídio pelos atendimentos prestados gratuitamente a crianças, jovens e adultos com deficiências, nas de Saúde, Educação e Assistência Social.

Leitinho destacou também os R$ 300 mil “extra” direcionados à APAE de Nova Odessa no último mês de agosto. Trata-se do processo de “reversão”, via Justiça do Trabalho, de uma multa trabalhista de R$ 7,3 milhões herdadas pela atual gestão da gestão passada, pela contratação de profissionais autônomos até 2020. Neste caso, o atual governo conseguiu que todo o recurso ficasse na Economia da cidade, beneficiando nove entidades assistenciais (entre elas a APAE) e 1,6 mil servidores públicos municipais.

“E nos dias 07, 08 e 09 de outubro teremos novamente a Festa das Nações presencial, que é um evento importante para nossas entidades arrecadarem recursos para fazer frente aos seus gastos no final de cada ano. É um apoio importante que estamos resgatando neste ano”, completou o chefe do Executivo.