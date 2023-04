Luiz Torelli fez história e voltou

Nunca o slogan “de Nova Odessa para o Mundo” foi tão verdadeiro. O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) recebeu pessoalmente na manhã desta quinta-feira (06/04/2023), em sua chegada de volta a Nova Odessa depois de 14 meses e milhares de quilômetros longe de casa, o jovem Luiz Torelli, do Projeto “Um a Uno”. Ele viajou por 15 países até chegar aos Estados Unidos, onde passou por 30 estados, chegando à famosa esquina da Times Square, no centro de Nova York.

Emocionado, Torelli foi recebido no gramado do Paço Municipal por cerca de 50 pessoas – inclusive fãs de cidades como São Paulo e Ribeirão Preto, que acompanharam suas peripécias e perrengues através do blog “Um.A.Uno” (https://www.instagram.com/um.a.uno/).

Horas depois de desembarcar em Viracopos, ele chegou à sua cidade natal, conversou com amigos, matou saudades da mãe e do padrinho, distribuiu adesivos com a logomarca da aventura (como havia prometido aos seguidores online) e deu entrevistas a blogs e TVs.

E o viajante adiantou que só deve permanecer cerca de 45 dias no Brasil antes de partir para mais uma aventura, desta vez pela Europa – para onde seu “companheiro” Sandro (um Fiat Uno ano 2002) está indo de navio. Ele pretende reencontrar Sandro em Portugal e passar por diversos países até Turim, na Itália – onde fica a sede da montadora Fiat.

“Parabéns! Que aventura! Obrigado por nos representar e levar o nome de Nova Odessa com você. O que você fez, eu nunca vi ninguém de Nova Odessa fazer. É um orgulho termos alguém como você aqui conosco, a gente fica muito feliz. Você é um batalhador, merece esse reconhecimento e serve de exemplo para muitas e muitas pessoas. Isso é para poucos, você é diferenciado, parabéns pela sua história e por levar o nome de Nova Odessa para todos esses países. E boa sorte nessa nova jornada pela Europa”, afirmou o prefeito Leitinho ao abraçar Torelli.

“Rapaz, tem gente aqui, heim! Eu representei e queria levar o nome dessa cidade que eu tanto amo, moro aqui minha vida inteira, e foi uma satisfação levar o nome de Nova Odessa comigo. A gente fez as três Américas, agora vamos fazer a Europa. O carro já está indo para lá. Obrigado a todo mundo que veio aqui hoje. A saudade (do Uno Sandro) já está batendo forte, foi difícil deixar ele no porto de Miami”, afirmou Luiz Torelli, bastante aplaudido pelos amigos e fãs presentes.

Para ele, a recepção “foi um sonho”, assim como “eu consegui realizar meu sonho de chegar de Uno aos Estados Unidos”. “Ter essa recepção do meu povo da minha terra me deixa muito feliz, muito realizado mesmo”, reforçou o viajante, contando aos presentes alguns dos perrengues pelos quais passou – incluindo calor extremo, frio extremo, os males da altitude nos Andes e até uma guerra entre facções criminosas na zona rural da Colômbia.

Em compensação, garante que fez “milhares de amigos pelo caminho”. “A gente aprende, cresce com essas coisas, e a palavra que levo para minha vida desse projeto é resiliência. Apesar das dificuldades, você levantar, andar e continuar.”

