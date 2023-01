Leitinho anuncia recape de 3 ruas importantes

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder

anunciou nesta semana o recape de três ruas de grande movimento de Nova Odessa. São elas: a Rua Brasília, principal acesso ao Jardim São Jorge, a Rua Sumaré, no Jardim Eneides, e a Rua Maximiliano Delmédico, no Jardim Santa Luiza. Juntos, os três trechos a serem recuperados somam 12,1 mil metros quadrados. O investimento é de R$ 1,16 milhão, com recursos destinados ao Município pelo Detran.SP.

“São vias de acesso da população a equipamentos públicos importantes e/ou que são utilizadas pelo Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano. Temos outras ações de recapeamento e asfaltamento que vamos anunciar em breve. Estamos trabalhando firme nessa área, buscando melhorar as condições de mobilidade da cidade”, explicou o prefeito Leitinho.

Segundo a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto, “é um investimento que visa melhorar as condições de tráfego de veículos e também de ciclistas e pedestres, reduzindo os riscos de acidentes no município”. “É para isso que o Setor de Trânsito vem trabalhando nesses poucos mais de dois anos de gestão do prefeito Leitinho”, completou Goes.

“Trata-se de um recurso que conseguimos para recapeamento de ruas que dão acesso a prédios públicos municipais importantes. A Rua Brasília, por exemplo, dá acesso a duas escolas do Jardim São Jorge. E tanto a Rua Sumaré, no Jardim Eneides, quanto a Maximiliano Delmédico, no Jardim Santa Luiza, são utilizadas por linhas do Transporte Coletivo”, reforçou a secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento, Miriam Lara Netto.

A empresa responsável pelo recapeamento deve promover a fresagem do asfalto antigo, etapa considerada essencial pelos engenheiros para garantir um recapeamento de qualidade e durabilidade, e então promover todas as etapas de aplicação da nova capa asfáltica.

Antes dessa nova obra, o Programa de Recape 2021/2022 da Prefeitura já havia promovido a recuperação de 40 mil metros quadrados de ruas e avenidas de Nova Odessa. O programa municipal visa atender avenidas e ruas consideradas mais “críticas” devido ao trânsito de veículos pesados, e já beneficiou trechos das ruas Fioravante Martins, Heitor Cibin, João Bassora, Alberto Eichman, Rio Branco e Americana (no Jardim Eneides), bem como trechos das avenidas Ampelio Gazzetta e Dr Carlos Botelho – entre outras.

O recape conta com aplicação do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), a popular “massa asfáltica”. Ela é aplicada uniformemente na via por meio do equipamento vibro-acabadora e compactada com rolo pneumático. O acabamento é dado com rolo compactador com chapa metálica. Em todo o processo, é utilizada mão de obra especializada. Todos os trechos recuperados ganham, na sequência, nova sinalização de solo, como pinturas de faixas e sinais de “pare”.

Recinto da Feira Livre da Rua Anchieta, no Centro, vai ter reforma



A Prefeitura de Nova Odessa informou nesta semana que deve iniciar, já em fevereiro, uma ação de revitalização do Recinto da Feira Livre da Rua Anchieta, no Centro – que também serve para outros eventos, como as recentes edições semestrais do “Nova Odessa +Barato: Outlet Municipal”, que reuniram dezenas de comerciantes de diversos setores para duas grandes “queimas de estoque em 2022.

“O espaço onde é realizada a feira livre de sábado, localizado na Rua Anchieta, no centro de Nova Odessa, será revitalizado a partir de fevereiro. Além de uma nova pintura geral, o local também receberá melhorias na acessibilidade, com a criação de novas rampas de acesso para cadeirantes, por exemplo”, confirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi.

A ação é capitaneada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceira com outros setores da Prefeitura. “Aos sábados, dias de feira, novos feirantes serão convidados para complementar o que já é vendido no local, como pastel, peixe, ovos, hortifruti em geral, queijos, brinquedos, plantas, café, roupas e produtos de milho”, adiantou o secretário.

