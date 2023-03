Leitinho quer síndico ajudando no Censo 22

O prefeito Leitinho Schooder está mobilizando os síndicos

e administradores dos condomínios verticais de Nova Odessa para que abram as portas dos prédios residenciais às equipes do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que prossegue na cidade. Além do apelo, o prefeito está enviando ofícios a cada síndico com informações sobre o Censo e o contato do Posto Local do IBGE, que fica na Rodoviária Municipal.

Segundo o coordenador regional do Censo 2022, Eli Neves, até o momento foram recenseados 21.185 dos 22.260 domicílios ocupados em Nova Odessa (95,17%), totalizando 60.076 pessoas residindo no município. Ou seja, faltam ainda 1.075 domicílios (4,83%), o que corresponde a quase 3.000 habitantes ainda não contados.

“Esses quase 5% podem fazer uma enorme diferença, porque, para se manter no atual patamar do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), a cidade precisa ultrapassar os 61.716 habitantes. Ou seja, poderemos ter perdas de recursos federais se estes 1.650 habitantes faltantes não forem contabilizados. E estes recursos federais, além de um direito do Município, são uma das principais fontes de receitas para a Prefeitura aplicar em Saúde, Educação, Segurança Pública etc”, explicou o prefeito Leitinho.

Os síndicos podem entrar em contato com o Posto Local do IBGE indo à Rodoviária Municipal (Rua Rio Branco, nº 699, no Centro), ou pelo telefone/WhatsApp (19) 98325-1472. “É importante que os moradores fiquem atentos aos comunicados dos condomínios sobre as datas que está sendo realizada a aplicação de questionários naquele local”, acrescentou Eli Neves.

A resposta ao questionário é obrigatória (sob pena de multa federal de 10 salários mínimos), mas os dados pessoais são absolutamente sigilosos e não são compartilhados com nenhum outro órgão dos governos federal, estadual ou municipal.

Cada recenseador está uniformizado com o colete azul típico do IBGE, com um crachá com seu nome e matrícula e um QR Code (um código de barras bidimensional) que pode ser escaneado com a câmera do celular da pessoa e, assim, confirmar a identidade do profissional diretamente no site do Instituto.

Outra forma de tranquilizar o entrevistado é confirmar a identidade do recenseador junto ao telefone gratuito do IBGE, o 0800 721-8181. A pessoa ainda pode acessar diretamente o site oficial do Instituto, o https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html, e consultar pela matrícula, CPF ou RG do recenseador, que estão visíveis nos crachás.

“Esperamos contar com o apoio de todos para termos todos os nossos habitantes devidamente contados pelo Censo 2022 do IBGE. Assim, saberemos exatamente quantos somos, onde estamos e do que mais precisamos”, completou o chefe do Executivo.

