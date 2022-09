O prefeito Leitinho Schooder participou como convidado especial, na segunda-feira (05/09), da abertura do evento “Renault E-Tech 100% Electric Days”, em São Paulo, e anunciou que a Prefeitura busca agora parceiros privados para viabilizar a instalação de carregadores automotivos em Nova Odessa. O objetivo da gestão municipal é facilitar a circulação de veículos híbridos plug-in e elétricos localmente através da ampliação da infraestrutura de recarregamento das baterias, promovendo assim uma cidade mais sustentável.

O seminário sobre eletrificação e soluções de mobilidade promovido pela montadora francesa acontece nestas terça e quarta-feira (07/09) na Oca do Parque do Ibirapuera, em São Paulo – nesta quarta, a participação do público é livre e gratuita. O evento também foi palco do lançamento do modelo Kwid E-Tech, que promete ser o elétrico mais barato do Brasil, além da apresentação de outros modelos com a tecnologia – Zoe, Megane, Kangoo e Master.

Leitinho estava acompanhado pelo secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social, Eduardo Mota, e de Val Garcia, que acompanhou um projeto da Renault em Fernando de Noronha que promoveu a circulação de veículos elétricos na ilha pernambucana, visando a preservação do meio ambiente.

“O futuro do carro é elétrico, todo mundo já sabe, e esse futuro nunca esteve tão próximo. A Prefeitura de Nova Odessa tem interesse em estabelecer parcerias com montadoras como a Renault, que estão promovendo hoje a mudança que precisamos com urgência na Mobilidade Urbana”, afirmou o prefeito.

Para Leitinho, “Nova Odessa pode ser pioneira na adoção dos novos carros elétricos em sua frota, além dos pontos de recarga nos postos de abastecimento. Por isso buscamos projetos como esses, em inovação, tecnologia e mobilidade urbana, para sermos uma das primeiras ‘smart cities’ (cidades inteligentes) da Região Metropolitana”.

“Além das trocas de experiências que tivemos nesse grande evento, pudemos estreitar nossos laços com a Cris Alessi, que é presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação”, completou o chefe do Executivo – que busca agora parcerias com a iniciativa privada que viabilizem a instalação de pontos de recarga de automóveis elétricos na cidade.