O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder prestigiou no último sábado (27/08) a inauguração de dois novos estabelecimentos na cidade: as franquias da lavanderia 5àSec e da ASC (American Style Chicken), comércio do ramo de alimentação. Ambas as empresas chegam para ampliar as opções disponíveis à população em dois segmentos diferenciados: o gastronômico e o de lavagens de roupas em geral.

A inauguração da American Style Chicken – instalada na Avenida Rodolfo Kivitz, nº 2.890, no Altos do Klavin – ocorreu no final da tarde do sábado. No cardápio, o carro-chefe é o famoso frango crocante (crispy), mas a casa tem outras atrações, entre elas as porções de anéis de cebolas, mandioca e batata, lanches, mini-churros etc.

“Não poderia deixar de prestigiar a inauguração de mais esse estabelecimento que se instala em nosso município, dentro desse processo de pleno desenvolvimento de Nova Odessa. Parabenizo à Raquel Santos e ao Alex Santos pela iniciativa e por escolherem a nossa cidade para ampliar a rede”, comemorou Leitinho.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael Brocchi, aproveitou para saborear o famoso frango crocante. “Parabenizamos a Raquel e ao Alex pela linda casa, e agradecemos por acreditarem no potencial de Nova Odessa, investindo na primeira franquia aqui na nossa cidade. É uma grata satisfação estar aqui na inauguração da American Style Chicken, que oferece esse cardápio divino, com esse frango maravilhoso”, disse.

Para Raquel Santos, proprietária da franquia ao lado do esposo Alex Santos, a ASC é novidade na cidade, com seu frango crispy, e a expectativa é das melhores. “Esperamos que as pessoas se sintam satisfeita com nossos pratos, preparados com muito carinho. Em breve, teremos novidades na casa, vamos inovar no cardápio e pretendemos colocar música ao vivo às segundas-feiras, além de preparar o deck para reservas especiais, como festas e confraternizações em geral”, diz Raquel, que é a responsável pela receita do frango.

A matriz fica em Americana e foi fundada há cerca de 3 anos. “Sempre gostei de cozinhar, de tentar algo novo, daí abrimos a American Style Chicken de Americana e hoje, graças a Deus, estamos inaugurando em Nova Odessa. E quem sabe, em breve, expandindo ainda mais a nossa marca”, completou a empreendedora.

LAVANDERIA

O prefeito Leitinho, o vice Alessandro Miranda, o Mineirinho, e o secretário Brocchi prestigiaram, na manhã do sábado, a inauguração da nova unidade da franquia de lavanderias 5àSec em Nova Odessa. A nova unidade novaodessense da rede de lavanderias fica na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiuma, nº 1.011, no Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha.

Presente há mais de 25 anos no Brasil, a marca possui mais de 400 lojas, garantindo a liderança no segmento de lavanderias – além de unidades em diversos países. Por meio de um sistema de limpeza de qualidade, a 5àsec é reconhecida no mercado como uma empresa “textile expert”, que utiliza equipamentos exclusivos e de alta tecnologia em seus serviços.

“Deixamos nossos votos de sucesso aos jovens sócios, o Diego Castanheiro e o Jorge Ivanovichi Breschak, que são moradores aqui de Nova Odessa. Tive o privilégio de ser o primeiro cliente atendido por eles, durante a semana, antes mesmo da inauguração oficial deste sábado. Eles prestam um serviço diferenciado, e, com certeza, vão prosperar. Boa sorte a estas duas famílias lindas”, comentou o chefe do Executivo novaodessense.