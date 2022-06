O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder recebeu na quinta-feira (09) o Prêmio “Prefeito Empreendedor” 2021/2022, oferecido pelo Sebrae SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em função da adoção das aulas de empreendedorismo que são ministradas para os alunos da Rede Municipal de Ensino desde 2021. O projeto, intitulado JEPP (Jovens Empreendedores: Primeiros Passos), é uma parceria das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Social e de Educação com o Sebrae SP.

Iniciado em agosto do ano passado, o JEPP contempla alunos do Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano) das escolas de período integral de Nova Odessa. “Aprender a empreender desde cedo é muito importante. Foi gratificante acompanhar o esse crescimento dos alunos durante a execução do projeto. Receber esse prêmio reforça o nosso compromisso com a formação dos jovens. A direção das escolas, corpo docente e alunos estão de parabéns. Agradeço também ao Posto do Sebrae de Nova Odessa pela parceria”, destacou o prefeito Leitinho.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, ressaltou a importância do projeto e do reconhecimento através da premiação. “Estamos colhendo os frutos do trabalho sério e eficiente. O Prêmio Prefeito Empreendedor Mario Covas é uma iniciativa do Sebrae SP com os municípios comprometidos com o empreendedorismo. Parabenizo o prefeito Leitinho por ter essa atenção especial com o assunto, a toda a gestão da Educação envolvida e os alunos pela capacitação”, disse.

“A ideia é que as crianças tenham, desde cedo, a informação de quem podem optar pelo caminho do empreendedorismo em suas vidas profissionais. Assim, nosso currículo escolar ficou mais rico já a partir do 1º ano do Ensino Fundamental. E tudo sem custo para a Prefeitura, pois até o material didático é oferecido pelo Sebrae-SP”, resumiu o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

“O JEPP trabalha com o empreendedorismo no ensino fundamental, e por meio de apostilas, oferece capacitação aos professores, que se tornam facilitadores em sala de aula. Ao longo do programa, os alunos têm contato com as etapas de um plano de negócio”, disse a gestora do JEPP na região, Vivian Lourenço.

Entre os dias 29 de novembro e 02 de dezembro do ano passado, Leitinho havia visitado as exposições de encerramento das primeiras turmas beneficiadas com o Programa JEPP (Jovens Empreendedores: Primeiros Passos) nas quatro unidades de período integral da Rede Municipal, com os produtos e serviços que as crianças “bolaram” como propostas de “negócios”.

O objetivo foi o desenvolvimento de atividades práticas que resultassem na construção ou experiências de acordo com os temas abordados em cada série. Assim, junto às turmas dos 1º anos, foi abordado o tema “O mundo das ervas aromáticas”; o 2º ano trabalhou os “temperos naturais”; o 3º ano destacou a “oficina de brinquedos ecológicos”; o 4º ano ficou com “locadora de produtos”, enquanto o 5º ano optou pelos “sabores das cores”.