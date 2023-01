Leitinho vira ‘Prefeito Amigo do Hospital do Amor’

Prefeito Leitinho de Nova Odessa

“Recebi na tarde desta terça (10/01/23) a Cristina Galhardo. Ela veio me trazer o ‘Certificado Prefeito Amigo do Hospital de Amor de Barretos’ pela contribuição de nossa cidade na manutenção do serviço gratuito oferecido aos pacientes carentes, que não têm condições financeiras para pagar um tratamento de alto custo”. As palavras são do chefe do Executivo de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

O prefeito afirmou sentir-se “honrado em receber esse título amigo e parceiro da vida” e se dispôs continuar ajudando, dentro dos parâmetros legais. “Se tivéssemos que dispor de recursos para esse tipo de tratamento, ficaria muito caro. Só no ano passado, foram realizados 464 atendimentos em pacientes de nossa cidade, além de outros 293 atendimentos em 2021. Somos gratos ao Hospital de Amor de Barretos e parabenizamos pelos 60 anos de sua fundação”, destacou Leitinho.

O título “Prefeito Amigo do Hospital de Amor de Barretos” é em função da parceria da atual gestão municipal à instituição, em contrapartida aos atendimentos às mulheres de Nova Odessa. Somente em agosto de 2022, foram realizados 464 atendimentos (282 mamografias e 182 exames de Papanicolau) no consultório móvel (a “carreta”) do Hospital de Amor de Barretos, que ficou duas semanas estacionada em frente ao Paço Municipal.

Esta semana, Americana decidiu montar ‘hotel’ em Barretos para atender pacientes que vão fazer tratamentos.

“Solicitamos uma atenção especial no tocante à solicitação que o Hospital de Amor faz ao prefeito Leitinho, para efetivar o termo de colaboração neste ano de 2023. Em 2021, o Hospital recebeu pacientes de 2.772 localidades, para tratamento 100% gratuito. Com cerca de 6.000 atendimentos ao dia, foram realizados 1.250.882 atendimentos. Desse total, 293 foram de pacientes de Nova Odessa. Ano passado, o Hospital fez 293 atendimentos de novaodessenses”, explicou Cristina Galhardo, que é coordenadora local de arrecadação da instituição.

A CARRETA

O diferencial do atendimento de exames de mamografia e papanicolau no consultório móvel do Hospital de Amor de Barretos é que as mulheres não precisam aguardar por exames e consultas na “fila” da CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde).

“Para mim, como prefeito, é sempre uma satisfação viabilizar essa importante parceria com o Hospital de Amor, porque cuidar da saúde das pessoas é a prioridade da minha gestão. Esse atendimento oferecido na carreta de exames de mamografia e Papanicolau do Hospital de Amor é muito importante, porque a paciente que apresentar qualquer suspeita ou alteração é imediatamente encaminhada para exames complementares, como ultrassons e biópsias, na unidade da instituição que fica em Campinas”, lembrou o prefeito Leitinho.

Vale destacar que o atendimento só é “encerrado” quando há um diagnóstico fechado e, se a mulher precisar, recebe encaminhamento para tratamento oncológico em hospitais de referência da região via SUS (Sistema Único de Saúde), ou no próprio Hospital de Amor, localizado em Barretos (para onde já são eventualmente encaminhados pacientes de Nova Odessa).

VACINAS COVID

Ministério da Saúde assinou, nesta sexta-feira (6), aditivo para a compra de mais 750 mil doses de vacinas Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. Um novo aditivo deve ser assinado nos próximos dias, garantindo a compra de 2,6 milhões de doses no total.

As primeiras doses devem ser usadas para dar continuidade a vacinação de crianças de 3 a 11 anos.

Câmara de Nova Odessa inaugura novo prédio

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, conduziu hoje a cerimônia de inauguração do novo prédio do legislativo municipal. Com cerca de 1.800 metros quadrados, o imóvel está localizado na Avenida João Pessoa, 1.599.

