O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder anunciou nesta quarta-feira (25/05) um “pacote” de aproximadamente R$ 17 milhões em obras de pavimentação de avenidas em distritos industriais da cidade, incluindo toda a Estrada Municipal Eduardo Karklis, o trecho ainda não asfaltado da Avenida Brasil e todo o distrito industrial Chácaras Reunidas Anhanguera, onde estão localizadas grandes empresas. A expectativa é que as obras possam ser licitadas ainda este ano.

Parte do recurso – até R$ 13 milhões – virão do Programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), da Caixa Econômica Federal, em complementação a um recurso já garantido ao Município via Programa Estadual “Nossa Rua” (através do qual, para cada real investido pelo Município, mais um real será destinado pelo Estado).

Os projetos incluem pavimentação asfáltica, execução de guias e sarjetas, galerias de águas pluviais e sinalização horizontal e vertical. Leitinho reforçou seu agradecimento aos vereadores de Nova Odessa, que aprovaram na última segunda-feira a adesão da cidade ao Finisa.

“Se não fosse a visão e a compreensão da maioria dos nossos vereadores que votaram a favor desse empréstimo, não teríamos viabilizado essas importantes obras de infraestrutura em dois distritos industriais da nossa cidade, e poderíamos até mesmo correr o risco de perder empresas que estão nestes locais. Só temos que agradecer aos vereadores que entenderam nossa proposta”, reafirmou o chefe do Executivo.

O prefeito e os secretários municipais envolvidos na iniciativa tiveram nesta quarta-feira a primeira reunião de trabalho sobre o andamento do processo de formalização do contrato com o Finisa. Os representantes da Gestão Municipal conversaram no Paço com Fábio Estevam Vieira, superintendente executivo de Governos da Caixa Econômica Federal, regional Campinas.

Participaram os secretários de Governo, Robson Paulo, de Finanças, Brauner Feliciano, e de Administração, Vilson Amaral, além dos secretários-adjuntos de Finanças, Alessandre Ferreira, e de Obras e Planejamento, Renan Cogo.

Segundo Vieira, o contrato de financiamento deve ser assinado pelo prefeito e pela Caixa dentro de 45 a 60 dias. A partir daí, a Prefeitura já vai estar “liberada” para realizar as licitações para contratação das obras. O dinheiro será liberado gradativamente, sempre mediante sua utilização no pagamento das construtoras que forem contratadas via licitação pela Prefeitura.

“As obras na Estrada Eduardo Karklis e na Avenida Brasil servirão para atrair indústrias para a região, oferecendo atrativo logístico, almejado pelos empresários, para instalação e ampliação de suas empresas e indústrias. Além disso, o montante que será destinado às obras nas Chácaras Reunidas Anhanguera beneficiará moradores do bairro, com mais qualidade de vida, e servirá de incentivo para que as empresas permaneçam lá instaladas, visto que cogitam mudar para outros municípios pela falta de infraestrutura”, justificou o prefeito de Nova Odessa.