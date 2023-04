Leitinho recebe mães e promete contratação de vigilantes

O prefeito Leitinho Schooder recebeu em seu gabinete

na tarde, desta segunda-feira (10/04), uma comissão formada por 12 mães e avós de alunos da Rede de Ensino de Nova Odessa. Leitinho reafirmou às mulheres que a Prefeitura vem tomando todas as medidas possíveis no momento para aumentar a segurança das 25 creches e escolas municipais. O prefeito adiantou ainda que já estuda formas de viabilizar a contratação de serviço de vigilância para as unidades da Rede Municipal.

Inicialmente, o prefeito lembrou as mães que os secretários municipais de Segurança, coronel Carlos Fanti, e de Educação, José Jorge Texeira, vêm trabalhando desde o início do ano no reforça da segurança das escolas, através da instalação de um novo e inédito sistema de videomonitoramento 24 horas por dia ligado à Central da GCM (Guarda Civil Municipal). A instalação dos equipamentos deve ser concluída nos próximos dias.

Leitinho informou ainda à comissão que tanto a GCM quanto a PM (Polícia Militar) iniciaram nessa segunda-feira um reforço nas ações de policiamento preventivo ostensivo em todas as escolas públicas de Nova Odessa (incluindo as EEs – Escolas Estaduais), com a presença de viaturas diariamente nas unidades de Ensino.

O secretário de Educação havia informado na última quinta-feira que todas as unidades da Rede Municipal contam com portão eletrônico com tranca remota e interfone, e que não é permitido o acesso de pessoas que não façam parte da respectiva comunidade escolar (como pais e avós de alunos).

Além disso, a maioria das creches e escolas estão recebendo reformas que incluem melhorias no cercamento externo, e a própria Guarda Municipal vai ganhar, em breve, um “reforço” de cerca de 20% no efetivo, com a contratação de 10 agentes.

VIGILÂNCIA

O prefeito Leitinho ouviu atentamente as ideias e reivindicações das mães e avós presentes, tranquilizou a todas sobre alguns boatos que circulam na cidade e, por fim, confirmou que havia determinado, na reunião de secretários desta segunda-feira de manhã, que seja feito um estudo de viabilização financeira e legal da contratação de uma empresa de vigilância presencial para as creches e escolas do Município.

“Além do processo de videomonitoramento, estamos procurando uma solução para colocar vigilância nas nossas escolas. O ideal seria colocar um segurança em cada escola, para isso estamos conversando e ouvindo os especialistas, as secretarias municipais de Finanças, de Segurança e de Educação. Nesse momento, qualquer ação que ajude a tranquilizar pais e alunos é bem-vinda. Vocês podem sair daqui sabendo que estamos trabalhando neste sentido, porque trabalhamos para que nossas crianças tenham sempre o melhor”, finalizou o prefeito Leitinho.

