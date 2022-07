Reforçando o time do PSD, partido do prefeito Leitinho Schooder, importantes lideranças do governo municipal se filiariam na noite de quinta-feira (14). O ato aconteceu durante um evento em apoio a pré-candidatura a deputado federal de Saulo Pedroso (PSD), ex-prefeito de Atibaia.

Entre as diversas filiações recebidas, estão os nomes do Dr. Robson (secretário de Governo), Carla Lucena (chefe de gabinete), Nenê Gás (secretário adjunto de Meio Ambiente), Zé Mario (ex-prefeito e assessor de gabinete) e Bete Welsh, O evento reuniu um grande número de pessoas, incluindo a presença do vice-prefeito Alessandro Miranda e de vários secretários da administração Leitinho e dos diretores da Coden Ambiental.

A reunião e as novas filiações demonstram a força política que o grupo liderado pelo prefeito Leitinho detém, destinando o apoio a pré-candidatura de Saulo Pedroso a deputado federal.