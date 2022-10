Em uma “live” (transmissão ao vivo) na página oficial da Prefeitura na rede social Facebook nesta segunda-feira (03/10), o prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder fez um convite especial à população da cidade – e também da região – para a edição 2022 da tradicional Festa das Nações, que volta ao seu formato tradicional, com as barracas das entidades assistenciais representando a culinária do mundo todo no recinto fechado da Praça dos Três Poderes.

“Nesta sexta, sábado e domingo, vamos ter a tradicional Festa das Nações aqui em Nova Odessa, e preparamos um repertório de shows muito legal para a população da cidade e da nossa região. Na sexta-feira, a abertura vai ser com a nossa Banda Sinfônica Municipal e a Artéria Rock, entre outros shows, além da apresentação das Embaixatrizes da Festa”, afirmou Leitinho.

“No sábado, teremos os ‘Gigantes dos Anos 80’. Eu gosto muito das músicas dessa década, e vamos ter aqui o Ritchie e o Maurício Gasparini, ex-vocalista da Banda Rádio Táxi. E no domingo, assim como no Aniversário de 117 Anos de Nova Odessa, vamos ter uma programação extensa para a família, fechando com Samba D’Aninha e Banda Mídia”, acrescentou o prefeito.

Organizado em parceria por Prefeitura e AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa), a Festa das Nações de Nova Odessa acontece nesta sexta-feira, sábado e domingo, dias 07, 08 e 09 de outubro, na Praça dos Três Poderes (em frente à Prefeitura), com entrada grátis, diversas atrações e toda a segurança.

Como sempre, 100% da renda das barracas fica para as 11 entidades assistenciais beneficiadas, duas delas participando pela primeira vez (o Instituto Kaydi e a Casa Mais). Em 2021, a Festa havia acontecido apenas em sistema drive-thru. Cada entidade vai representar a gastronomia de um país que influenciou a formação do Brasil, com pratos e bebidas típicas à disposição do público.

“Queremos trazer as famílias para a Festa, é um evento para as famílias. O objetivo maior é ajudar nessas entidades, que fazem um belíssimo trabalho aqui junto à população de Nova Odessa. Então esperamos o público na Praça dos Três Poderes nestes três dias de retomada da Festa das Nações após três anos”, reforçou o prefeito novaodessense.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

A programação de palco nesta sexta-feira, dia 07/10, a partir das 19h, terá abertura com a apresentação das embaixatrizes e um show da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, shows de Vih Mendes (MPB) e Ander e Emerson (sertanejo) e a grande atração da noite, o grupo Artéria Rock.

No sábado (08/10), a partir das 18h, se apresentam no palco Trio Edi, Escola Meire Prado Ballet, Bruno Jackson, Grupo Nuray e Gabriela Barducci, Nayara Mendes (sertanejo), The Big Doggers (rock), Banda Tome Rock (tributo ao rock anos 80 e 90) e a grande atração da programação deste ano: os cantores Ritchie e Maurício Gasperini, os “Gigantes do Rock Anos 80”.

Por fim, no domingo (09/10) do tradicional “almoço na Festa”, a partir das 12h (quando as barracas abrem já a partir do meio-dia), a ampla programação do palco prevê: Liê Santos e Kleber (MPB), Studio Vivi Azanha Arte e Dança, Espaço Cultural Laryssa Camargo, Gabriella Queiroz (MPB), Ana Vieira (MPB), Manoelito (sertanejo), Banda Sanfônica de Americana (música regional), Babaloo (música de festa), Grupo Outros Ideais (samba e pagode), Samba D’Aninha e Banda Mídia.

ENTIDADES, PAÍSES & CARDÁPIOS

AAANO (Associação Amigos dos Animais): Austrália

Cardápio: cebola australiana, wrap de frango, wrap vegetariano, wrap doce, porção de fritas e brigadeiro gourmet

APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais): Itália

Cardápio: Lasanha, Pizza e Crepes diversos

ROTARY CLUBE: Alemanha

Cardápio: salsichão no espeto, joelho de porco, salada de batata, chucrute, bisteca de porco e chopps diversos

APADANO (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos): Portugal

Cardápio: bolinho de bacalhau, bacalhoada, arroz à grega com filé de merluza à parmegiana, porção de tilápia, doces, risoto de bacalhau, porções de batata e lanche no tacho

AVANO (Associação Vicentina Assistencial): China

Cardápio: pastel, yakissoba e maçã do amor

COMUNIDADE GERIÁTRICA: Brasil

Cardápio: frango atropelado, escondidinho, feijoada, lanche de pernil, espetinho, acarajé e tapioca

LIONS CLUB: Estados Unidos

Cardápio: cachorro-quente, costelinha ao molho barbecue e hambúrguer

SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade): México

Cardápio: nachos, burritos, coquetéis, milho e pernil

ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta): Letônia

Cardápio: galeto, galetão, truta assada, porção de linguiça defumada, lanche de linguiça defumada, bolos, gelado de frutas e sopa doce

INSTITUTO KAYDI: Mundo Árabe

Cardápio: esfirra aberta (doce e salgada), kibes, sucos naturais

CASA MAIS: Havaí

Cardápio: poke, sorvete e açaí