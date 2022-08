O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder e o diretor de Habitação Diego Feitoza, estiveram na última quarta-feira (10/08) na Secretaria Estadual de Habitação em busca de novos projetos e parcerias na área. Eles foram recebidos pelo chefe de Gabinete da pasta, Fernando Fiori de Godoy, e pelo assessor regional Jaime Cruz. “Daremos andamentos nas solicitações e acreditamos que em breve Nova Odessa seja contemplada por programas de interesse do município”, comentou o prefeito Leitinho após o encontro em São Paulo.

“Nosso intuito é mostrar resultados e não ficar prometendo e motivando falsas expectativas na população de Nova Odessa, pois estamos em ano eleitoral e isso dificulta um pouco o trâmite dos processos”, adiantou Feitoza, que também analisa a situação dos convênios em andamento junto à Secretaria de Habitação.

Atualmente, a Diretoria de Habitação do Município está revisando o formato do “cadastro habitacional” da cidade, ou seja, o que vai ser preciso corrigir e incrementar no próximo banco de dados das famílias interessadas em futuros projetos habitacionais, de modo a deixar essa lista “pronta” para uso em eventuais parcerias na área.

“Nossa intenção é compilarmos as informações que temos no cadastro único e no cadastro de imóveis, para assim fazer um Plano de Habitação coerente com as necessidades de Nova Odessa. Além disso, queremos um programa de inscrições mais moderno, pois pretendemos que o cadastro seja feito no site da Prefeitura diretamente pelo munícipe”, adiantou o diretor.

A Diretoria de Habitação está viabilizando também um “Plantão da Documentação” junto à CDHU para os moradores do Jardim das Palmeiras e discute junto ao Gabinete propostas de modernização da legislação municipal sobre a regularização de imóveis.