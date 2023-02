Leitinho chama ex-candidato pra ser diretor de Esporte

Schooder (PSD) decidiu trazer para ser seu novo Diretor de Esportes. Ele vai trabalhar com o secretário Thiago Gentil. O governo Leitinho segue articulando para montar o time de vereadores e buscar a reeleição.

Fujihara teve 284 votos em 2020, quando foi candidato a vereador pelo Avante – partido que teve como candidato a prefeito capitão Jackson e elegeu o vereador Cabo Natal.

Em agenda nesta terça-feira aqui em Brasília, junto com o nosso Prefeito Leitinho, o Secretário de Administração, Vilson Amaral e o Diretor da Coden, Hamilton Lourenço. Viemos em busca de mais recursos e investimentos para o nosso município.

Nossa luta pela Educação ultrapassa as barreiras de Nova Odessa, seguimos buscando parcerias e dialogando com o Governo Federal. Ainda sobre nossa agenda, tivemos a honra em se reunir com o Ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Uma importante parceria para o desenvolvimento da cidade.