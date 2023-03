O prefeito Leitinho Schooder e o secretário municipal de

Educação, José Jorge Teixeira, deram início na tarde desta segunda-feira (13/03) à última etapa de entregas dos kits de material escolar gratuitos aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa. O ato aconteceu no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Professor Agildo Silva Borges, no Jardim Santa Luiza, e marcou a entrega dos kits escolares de 2023 aos 1.200 alunos das turmas de Pré-Escola (4 e 5 anos de idade).

Os kits incluem itens como lápis, lápis de cor, giz de cera, apontador, borracha, cola e cadernos de vários tamanhos e finalidades. Os novos alunos que entraram na Rede Municipal neste ano vão receber ainda mochila e estojo, como no ano passado.

“Estamos entregando o kit hoje para vocês, tudo de qualidade para melhorar na aprendizagem. Estamos colocando lousa digital em todas as escolas para melhorar o ensino de vocês e para auxiliar as professoras. E vamos entregar para vocês, em breve, o kit de uniformes”, disse o chefe do Executivo se interagindo com os pequenos alunos, inclusive escrevendo na lousa digital.

As crianças fizeram a festa e ficaram encantadas ao abrirem o kit de material escolar, como foi o caso da pequena Sara Vitória Pinheiro, de 5 anos, aluninha da professora Ana Paula – a primeira da turma a receber e a abrir o kit. E ela fez questão de conferir todas os itens com o prefeito Leitinho.

No total, o programa de material escolar gratuito atende aos mais de 5.100 alunos da Rede Municipal de Ensino, distribuídos em 25 unidades escolas. Estão sendo beneficiados cerca de 900 bebês de maternal e creche, 1.200 alunos da Pré-Escola e de 3.000 do Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano).

Antes dos alunos do “Pré”, já haviam recebido seus kits os bebês das turmas de berçário e maternal (que começaram a receber seus kits apenas em 2022, uma novidade promovida pela atual gestão municipal, que inclui livros de banho e outros itens adequados ao desenvolvimento dos bebês), e os alunos maiores do “Fund 1”, em um cronograma que começou no dia 07 de fevereiro, junto ao início do ano letivo 2023.

OUTRAS NOVIDADES

Além dos kits escolares e dos kits de uniformes escolares gratuitos, a atual gestão municipal promoveu uma série de melhorias e novidades na Rede Municipal. Entre elas, estão as aulas de Robótica Educacional para todos os cerca de 1.200 alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental 1, com a compra dos 240 kits de equipamentos e do material didático (apostilas).

Desde o início de 2021, a Prefeitura de Nova Odessa já promoveu ou promove reformas em 20 unidades escolares e na própria sede da Secretaria de Educação, na Avenida Carlos Botelho. O investimento total nas obras já passa dos R$ 5 milhões. Além disso, foram adquiridas 105 lousas digitais (presentes agora em quase 100% das salas de aula) e diversas outras melhorias.

Tudo isso reflete no reconhecimento externo do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Nova Odessa na área, com a cidade sendo apontada como tendo o melhor Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano) da RMC (Região Metropolitana de Campinas) no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2022, referente a 2021 (com nota 6,8).

“Queremos na nossa gestão, minha e do meu vice Mineirinho, oferecer uma Educação de excelência, por isso temos investido em kits escolares, kits de uniformes, aulas de robótica, lousas digitais, a plataforma digital Creator4All, o Projeto ‘Minha Primeira Biblioteca’, entre outros. Porque vocês são o futuro da nossa cidade”, afirmou recentemente o prefeito Leitinho.

