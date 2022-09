O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, detalhou nesta semana a programação prévia com shows de artistas famosos e atrações da tradicional Festa das Nações de Nova Odessa, evento beneficente presencial em prol das entidades assistenciais da cidade que retorna ao calendário, de forma presencial, após três anos. Como era antigamente, também não haverá cobrança de ingresso para o público.

Marcada para os próximos dias 07, 08 e 09 de outubro, de sexta a domingo, na Praça dos Três Poderes (em frente à Prefeitura), a Festa deste ano vai beneficiar 11 entidades, duas delas presentes pela primeira vez (o Instituto Kaydi e a Casa Mais). Em 2021, a Festa havia acontecido apenas em versão “online”, através da retirada dos pratos via drive-thru.

Como sempre, cada entidade vai representar a gastronomia de um país que influenciou a formação do Brasil, com pratos e bebidas típicas à disposição do público. Também voltam a estar presentes as embaixatrizes da Festa: voluntárias de cada entidade com trajes típicos do seu país. A Festa tem patrocínio “master” da Marok Incorp e patrocínio de diversas outras empresas da cidade, como Midas, ClickNet e Ober.

“Assim como a Festa de Aniversário de 117 Anos de Nova Odessa, que promovemos em maio e que foi um sucesso de público, com muitos elogios, pensamos essa retomada da Festa das Nações para agradar as famílias de Nova Odessa, nossa população, promovendo nossos artistas locais e gerando renda para nossas entidades assistenciais, que tanto fazem pela população mais carente da nossa cidade”, explicou o prefeito Leitinho.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

A programação de palco breve na sexta-feira, dia 07/10, a partir das 19h, a abertura com a apresentação das embaixatrizes, um show da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, shows de Vih Mendes (MPB) e Ander e Emerson (sertanejo) e a grande atração da noite, o grupo Artéria Rock.

No sábado, a partir das 18h, estão previstos o Trio Edi, Escola Meire Prado Ballet, Bruno Jackson, Grupo Nuray e Gabriela Barducci, Nayara Mendes (sertanejo), The Big Doggers (rock), Banda Tome Rock (tributo ao rock anos 80 e 90) e a grande atração da programação deste ano: os cantores Ritchie e Maurício Gasperini, os “Gigantes do Rock Anos 80”.

Por fim, no domingo do tradicional “almoço na Festa” (quando as barracas abrem já a partir do meio-dia), a ampla programação do palco prevê: Liê Santos e Kleber (MPB), Studio Vivi Azanha Arte e Dança, Espaço Cultural Laryssa Camargo, Gabriella Queiroz (MPB), Ana Vieira (MPB), Manoelito (sertanejo), Banda Sanfônica de Americana (música regional), Babaloo (música de festa), Grupo Outros Ideais (samba e pagode), Samba D’Aninha e Banda Mídia.

Tanto esta programação de shows quanto os cardápios de cada entidade ainda podem sofrer alterações, portanto o público deve ficar ligado nos canais oficiais e redes sociais da Prefeitura, disponíveis no site http://www.novaodessa.sp.gov.br/, nas redes sociais https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/ ou pelo Instagram do Departamento de Cultura (@culturanovaodessa).

ENTIDADES, PAÍSES & CARDÁPIOS

AAANO (Associação Amigos dos Animais): Austrália

Cardápio: cebola australiana, wrap de frango, wrap vegetariano, wrap doce, porção de fritas e brigadeiro gourmet

APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais): Itália

Cardápio: Lasanha, Pizza e Crepes diversos

ROTARY CLUBE: Alemanha

Cardápio: salsichão no espeto, joelho de porco, salada de batata, chucrute, bisteca de porco e chopps diversos

APADANO (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos): Portugal

Cardápio: bolinho de bacalhau, bacalhoada, arroz à grega com filé de merluza à parmegiana, porção de tilápia, doces, risoto de bacalhau, porções de batata e lanche no tacho

AVANO (Associação Vicentina Assistencial): China

Cardápio: pastel, yakisoba e maçã do amor

COMUNIDADE GERIÁTRICA: Brasil

Cardápio: frango atropelado, escondidinho, feijoada, lanche de pernil, espetinho, acarajé e tapioca

LIONS CLUB: EUA

Cardápio: cachorro-quente, costelinha ao molho barbecue e hambúrguer

SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade): México

Cardápio: nachos, burritos, coquetéis, milho e pernil

ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta): Letônia

Cardápio: galeto, galetão, truta assada, porção de linguiça defumada, lanche de linguiça defumada, bolos, gelado de frutas e sopa doce

INSTITUTO KAYDI: Mundo Árabe

Cardápio: esfirra aberta (doce e salgada), kibes, sucos naturais

CASA MAIS: Havaí

Cardápio: poke, sorvete e açaí