O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder o deputado estadual Itamar Borges e o vereador Professor Antonio vistoriaram nesta quinta-feira (04/08) os trabalhos de recuperação dos trechos mais utilizados das estradas rurais Eduardo Silva, também conhecida como “Estrada do Dodozinho”, e Soldado Constitucionalista, que servem ainda de acesso aos moradores do bairro de chácaras Vale dos Lírios.

Trata-se de mais uma parceria da Prefeitura de Nova Odessa com o Governo do Estado, através do Programa Melhor Caminho, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo – cujo convênio foi assinado na época em que o deputado estadual ainda ocupava a cadeira de secretário da pasta.

Os serviços nos trechos das duas estradas (os 700 metros iniciais da “Estrada do Dodozinho” a partir da Rodovia Rodolfo Kivitz, mais os 2,5 km da Soldado Constitucionalista que dão acesso ao bairro Chácaras Recanto Solar) devem durar até três meses – dependendo apenas do tempo firme. O valor das obras ficou em R$ 477,8 mil.

O serviço é realizado em quatro etapas, começando pelos acertos necessários ao sistema de drenagem das águas das chuvas, incluindo a conformação (ou abaulamento) do perfil do solo, seguindo para as correções na inclinação dos barrancos e, finalmente, o acabamento – que inclui a complementação da base de pedras onde necessário.

“Enquanto secretário de Agricultura, o Itamar ajudou muito Nova Odessa. Esse programa, o Melhor Caminhos, veio beneficiar centenas de produtores rurais e moradores dos bairros de chácaras atendidos por esta estrada. E não foi só isso, ele nos ajudou com a Patrulha Rural, o picador de galhos, a pá-carregadeira e na liberação dos prédios do IZ. Enquanto deputado, ele continua nos ajudando, demonstrando seu carinho por Nova Odessa”, comentou o prefeito Leitinho.

“É uma parceria: temos acompanhado e ajudado o excelente trabalho do Leitinho aqui à frente de Nova Odessa, um prefeito que cuida da área rural, da área urbana, da população. Que tem muitos desafios pela frente, mas que conta com nosso apoio e com o apoio do governador Rodrigo Garcia para estas e para novas parcerias. Fico feliz de estar aqui visitando essa obra e vendo o trabalho sendo feito”, agradeceu o deputado estadual.

O Melhor Caminho visa a “adequação e conservação de estradas rurais para o desenvolvimento do agronegócio e dos produtores locais, simplificando a vida do agricultor ao favorecer o escoamento da produção agropecuária, além de diminuir a erosão do solo e o assoreamento dos rios”.

“O Itamar é um grande parceiro de Nova Odessa, estamos aqui para agradecer o ex-secretário de Agricultura que, enquanto esteve na Secretaria, fez um grande trabalho por Nova Odessa”, finalizou o vereador Professor Antonio – que acompanhou todas as etapas de viabilização das obras do Melhor Caminho.

A Prefeitura de Nova Odessa também mantém um cronograma constante de melhorias em estradas rurais do município, através das equipes da Secretaria de Obras e Planejamento. Esse serviço visa garantir as condições mínimas de escoamento da produção agrícola da cidade, bem como o acesso de muitos moradores de sítios e bairros de chácaras à suas residências.