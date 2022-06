E o ex-vereador Edson Barros de Souza, o “Nenê do Gás”, aceitou o convite do prefeito para ser o novo secretário-adjunto de Meio Ambiente da cidade, com a “missão” específica de coordenar o trabalho das equipes de campo da Secretaria, que promovem a zeladoria, roçagem e limpeza das áreas verdes e vias públicas municipais.